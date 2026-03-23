ran Fußball Bundesliga "BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus Videoclip • 02:03 Min Link kopieren Teilen

Rund 24 Stunden nach der Entlassung von Sebastian Kehl hat der BVB einen Nachfolger gefunden. Doch wie gut passt Nils-Ole Book zu Dortmund?

Von Luis Woppmann Es war gewissermaßen abzusehen - dennoch kam die letztendliche Meldung über das Aus von Sebastian Kehl beim BVB ziemlich aus dem Nichts. Zumal der 46-Jährige einen Tag zuvor noch von Verhandlungen mit Spielern für die kommende Saison geredet hatte. BVB: Nachfolger von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund steht offiziell fest Doch daraus wird nichts mehr. Stattdessen wird Nils-Ole Book künftig die Kaderplanung der Schwarz-Gelben übernehmen. Bisher arbeitete der 40-Jährige bei der SV Elversberg als Sport-Vorstand.

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Book führte Elversberg in die 2. Bundesliga Nils-Ole Book ist bisher kein unbedingt bekannter Name im deutschen Profifußball - der Erfolg, den er mit sich bringt, allerdings schon. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete Book zunächst ab September 2017 als Nachwuchs-Scout bei der SV Elversberg. 2018 rückte er zum Sportdirektor beim saarländischen Klub auf, ehe er zur Saison 2022/23 zum Sport-Vorstand aufstieg. In seiner ersten Saison als Vorstand wurde Elversberg als Aufsteiger Meister in der 3. Liga und schaffte den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Mitverantwortlich daran war unter anderem auch Nick Woltemade, der mit zehn Toren und drei Vorlagen den Grundstein für seinen späteren Aufstieg legte. BVB: Verletzungsschock um Felix Nmecha - "mehrere" Wochen Pause Seitdem spielt die SV Elversberg in der zweiten Bundesliga. Während man in der ersten Saison einen sehr soliden elften Platz erreichen konnte, spielt man seit vergangener Saison um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Während dieser Zeit zeichnete sich Elversberg vor allem durch zwei Dinge aus. Zum einen die Kontinuität im Mannschaftskern: Mit Robin Fellhauer, Semih Sahin, Maurice Neubauer, Nicolas Kristof und Carlo Sickinger spielten bis zur letzten Saison gleich mehrere wichtige Spieler bereits seit der Regionalliga im Verein. Zum anderen die Entwicklung von jungen Spielern: Neben Nick Woltemade kamen auch Paul Wanner, Fisnik Asllani, Muhammed Damar, Elias Baum und in dieser Saison Bambasé Conté per Leihe und entwickelten sich zu Schlüsselspielern in Elversberg.

BVB: Mit Book zurück zu den Wurzeln? Darüber hinaus ist Book auch für seine kreativen Transfers bekannt. Younes Ebnoutalib holte er für 50.000 Euro vom damaligen Regionalligisten FC Gießen, ehe der 22-Jährige zum zwischenzeitlichen Top-Torschützen der zweiten Liga wurde und exakt ein Jahr nach seiner Verpflichtung für 8 Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt wechselte. Nun stellt sich die Frage: Book und BVB - Passt das überhaupt? Zum einen ist Book als externe Verpflichtung ein unbeschriebenes Blatt in Dortmund. Nachdem die Schwarz-Gelben in den letzten Jahren einige Führungsposten mit Personalien mit BVB-Vergangenheit besetzt hatten, ist mit der Anstellung des 40-Jährigen Schluss damit. Wobei Book genau genommen doch etwas Dortmund-Vergangenheit aufzuweisen hat: Er wurde im 45 Kilometer entfernten Beckum geboren und lebte damit im BVB-Einzugsbereich. Zudem legte der damalige Mittelfeldspieler sogar mal der BVB-Legende Marco Reus bei LR Ahlen ein Tor auf. Borussia Dortmund: Nils-Ole Book könnte für den BVB zum absoluten Glücksgriff werden - ein Kommentar Davon abgesehen könnte der ehemalige SVE-Sport-Vorstand wieder mehr Kreativität in die zuletzt eher eindimensionale Transfer-Strategie von Dortmund bringen. Leihspieler wie Yan Couto, Carney Chukwuemeka und Jadon Sancho waren zuletzt zwar nicht unbedingt unerfolgreich - an den Einfluss von Spielern wie Michy Batshuayi, Achraf Hakimi oder Paco Alcácer konnten sie aber nicht anknüpfen. In den kommenden Saisons könnte das Leihgeschäft unter Book wieder eine größere Rolle in der Kaderplanung spielen. Angesichts von Books Historie ist es auch denkbar, dass man in Dortmund wieder vermehrt auf die Verpflichtung von jungen, eher unbekannten Talenten setzen wird. Gerade wenn man bedenkt, dass der BVB mit Spielern wie Robert Lewandowski, Jakub Blaszczykowski, Shinji Kagawa und Ivan Perišić seine erfolgreichste Phase in den letzten 20 Jahren hatte. Allesamt waren vor ihrer Station in Dortmund keine großen Namen in Europa, wurden aber zu wichtigen Stützen in den beiden Meisterschaftssaisons 2010/11 und 2011/12. Und auch mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre war der BVB dann am stärksten, als er eine gute Kombination aus hungrigen Talenten wie Jadon Sancho, Jude Bellingham und Erling Haaland und erfahrenen Identifikationsfiguren wie Marco Reus und Mats Hummels im Kader hatte.

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