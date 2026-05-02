ran Fußball Bundesliga Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Nach der Heimniederlage gegen den FC Augsburg muss der SV Werder Bremen auch nach dem 32. Spieltag weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Werder Bremen muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verlor ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg nach einem über weite Strecken ganz schwachen Auftritt mit 1:3 (0:2), statt des so gut wie feststehenden Klassenerhalts gab es an der Weser lange Gesichter. FC Bayern: Früherer FCB-Profi empfiehlt günstigere Alternative zu Anthony Gordon Im proppevollen Weserstadion schlüpften Doppelpacker Anton Kade (24. und 45.+3) und Kristijan Jakić (69.) in die Rolle der Stimmungsdämpfer. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Romano Schmid (64.) gelang den Bremern nicht.

FCA pirscht sich an die Europapokal-Plätze heran Während Werders Polster auf den Relegationsplatz am Sonntag auf drei Punkte schmilzen könnte, pirscht sich Augsburg klammheimlich an die Europacupränge heran. Das Team von Trainer Manuel Baum blieb zum fünften Mal hintereinander unbesiegt und hat nun 40 Zähler auf dem Konto. "Ich würde mir natürlich wünschen - da mache ich kein Geheimnis draus - dass sich zum Wochenende vieles zu unseren Gunsten erledigen kann", hatte Thioune vor dem Anpfiff gesagt - doch die Grün-Weißen zeigten zunächst eine ernüchternde Vorstellung. Bremen, das zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt hatte, tat sich nach vorne enorm schwer und entwickelte in der ersten Halbzeit keine Torgefahr. Ganz anders die Gäste: Aus einer sicheren Grundordnung ließ der FC hinten überhaupt nichts anbrennen und zeigten sich offensiv eiskalt. Erst traf Kade nach feiner Vorarbeit von Michael Gregoritsch per Flachschuss, kurz vor der Pause erhöhte er per Kopf. Die Bremer Fans quittierten den Auftritt ihrer Mannschaft mit Pfiffen.

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