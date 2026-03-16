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Fußball

Bundesliga: Höchste Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2025/26

Veröffentlicht:

von ran.de

HSV Fans Fussball, Saison 2025 2026, Frauen, DFB Pokal, Viertelfinale, Volksparkstadion Hamburg, Hamburger SV gegen FC Bayern Muenchen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI-VIDEO. *** HSV Fans Football, Season 2025 2026, Women, DFB Cup, Quarterfinals, Volksparkstadion Hamburg, Hamburger SV vs FC Bayern Muenchen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

Bild: Susanne Hübner

Wer ist Strafenmeister der Saison 2025/26? Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten, weswegen die Bundesligavereine regelmäßig saftige Strafen kassieren.

Fans verstoßen manchmal gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie "fussballmafia.de" nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch die Top-10-Teams, die die höchste Strafe zahlen mussten.

Platz 10: SC Freiburg

Bild: Fotostand

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  • Geldstrafe insgesamt: 145.200 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 48.000 Euro

  • Strafen: 6

  • Vorfälle: 7

  • Gezündete Pyro: 122

Platz 9: St. Pauli

Bild: IMAGO/Oliver Ruhnke

  • Geldstrafe insgesamt: 147.600 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 48.300 Euro

  • Strafen: 3

  • Vorfälle: 3

  • Gezündete Pyro: 145

Platz 8: Borussia Dortmund

Bild: imago sportfotodienst

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  • Geldstrafe insgesamt: 160.800 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 53.500 Euro

  • Strafen: 4

  • Vorfälle: 7

  • Gezündete Pyro: 137

Platz 7: VfB Stuttgart

Bild: IMAGO/Sven Simon

  • Geldstrafe insgesamt: 163.500 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 54.000 Euro

  • Strafen: 2

  • Vorfälle: 2

  • Gezündete Pyro: 139

Platz 6: Borussia Mönchengladbach

Bild: IMAGO/Beautiful Sports

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  • Geldstrafe insgesamt: 214.000 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 71.200 Euro

  • Strafen: 5

  • Vorfälle: 7

  • Gezündete Pyro: 205

Platz 5: Union Berlin

Bild: IMAGO/Matthias Koch

  • Geldstrafe insgesamt: 242.000 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 79.200 Euro

  • Strafen: 2

  • Vorfälle: 6

  • Gezündete Pyro: 181

Platz 4: 1. FC Köln

Bild: IMAGO/Eibner

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  • Geldstrafe insgesamt: 357.000 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 118.00 Euro

  • Strafen: 5

  • Vorfälle: 13

  • Gezündete Pyro: 364

Platz 3: Werder Bremen

Bild: IMAGO/Nordphoto

  • Geldstrafe insgesamt: 418.000 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 139.200 Euro

  • Strafen: 3

  • Vorfälle: 7

  • Gezündete Pyro: 339

Platz 2: Eintracht Frankfurt

Bild: IMAGO/HMB-Media

  • Geldstrafe insgesamt: 449.250 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 149.500 Euro

  • Strafen: 2

  • Vorfälle: 12

  • Gezündete Pyro: 341

Platz 1: Hamburger SV

Bild: imago/Baering

  • Geldstrafe insgesamt: 629.400 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 209.100 Euro

  • Strafen: 5

  • Vorfälle: 12

  • Gezündete Pyro: 477

Honorable Mention: 1. FSV Mainz 05

Bild: IMAGO/Sportfoto Rudel

  • Verein mit der niedrigsten Geldstrafen in 2025/26

  • Geldstrafe insgesamt: 44.000 Euro

  • Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 13.250 Euro

  • Strafen: 2

  • Vorfälle: 4

  • Gezündete Pyro: 44

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