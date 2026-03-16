Fußball
Bundesliga: Höchste Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2025/26
Veröffentlicht:von ran.de
Wer ist Strafenmeister der Saison 2025/26? Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten, weswegen die Bundesligavereine regelmäßig saftige Strafen kassieren.
Fans verstoßen manchmal gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie "fussballmafia.de" nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch die Top-10-Teams, die die höchste Strafe zahlen mussten.
Geldstrafe insgesamt: 145.200 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 48.000 Euro
Strafen: 6
Vorfälle: 7
Gezündete Pyro: 122
Geldstrafe insgesamt: 147.600 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 48.300 Euro
Strafen: 3
Vorfälle: 3
Gezündete Pyro: 145
Geldstrafe insgesamt: 160.800 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 53.500 Euro
Strafen: 4
Vorfälle: 7
Gezündete Pyro: 137
Geldstrafe insgesamt: 163.500 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 54.000 Euro
Strafen: 2
Vorfälle: 2
Gezündete Pyro: 139
Geldstrafe insgesamt: 214.000 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 71.200 Euro
Strafen: 5
Vorfälle: 7
Gezündete Pyro: 205
Geldstrafe insgesamt: 242.000 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 79.200 Euro
Strafen: 2
Vorfälle: 6
Gezündete Pyro: 181
Geldstrafe insgesamt: 357.000 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 118.00 Euro
Strafen: 5
Vorfälle: 13
Gezündete Pyro: 364
Geldstrafe insgesamt: 418.000 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 139.200 Euro
Strafen: 3
Vorfälle: 7
Gezündete Pyro: 339
Geldstrafe insgesamt: 449.250 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 149.500 Euro
Strafen: 2
Vorfälle: 12
Gezündete Pyro: 341
Geldstrafe insgesamt: 629.400 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 209.100 Euro
Strafen: 5
Vorfälle: 12
Gezündete Pyro: 477
Verein mit der niedrigsten Geldstrafen in 2025/26
Geldstrafe insgesamt: 44.000 Euro
Davon maximal für Sicherheit/Gewaltprävention: 13.250 Euro
Strafen: 2
Vorfälle: 4
Gezündete Pyro: 44
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