Bundesliga: Höchste Strafen der deutschen Vereine in der Saison 2025/26

Wer ist Strafenmeister der Saison 2025/26? Das Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen sind im Stadion weiterhin verboten, weswegen die Bundesligavereine regelmäßig saftige Strafen kassieren.

Fans verstoßen manchmal gegen diese Regeln, was für die Vereine häufig Geldstrafen oder andere Sanktionen zur Folge hat. Solche Vorfälle werden dokumentiert und unter anderem auch auf Plattformen wie "fussballmafia.de" nachvollziehbar gemacht. ran zeigt euch die Top-10-Teams, die die höchste Strafe zahlen mussten.