ran Fußball Luis Enrique nach Bayern-Kracher eiskalt: "Meinungen sind beschissen" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Pep Guardiola hat den großen Kracher zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain verpasst.

In der Champions League hat das Mega-Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain große Wellen geschlagen. Ein prominenter Trainer, von dem man erwartet hätte, das Halbfinal-Hinspiel zu verfolgen, verpasste es allerdings: Pep Guardiola. Der Trainer von Manchester City hatte sich stattdessen die Partie der dritten englischen Liga zwischen Stockport County und dem FC Port Vale live im Stadion angeschaut.

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PSG vs. FCB - Guardiola: "Katastrophales Spiel" In den sozialen Medien folgte eine hämische Reaktion auf die andere, dass der ehemalige Bayern-Trainer (2013 - 2016) das laut der "Sun" "Spiel des Jahrhunderts" aufgrund der Drittliga-Partie verpasst hatte. Bei der folgenden Spieltagskonferenz vor dem Duell mit dem FC Everton wurde der 55-Jährige nun auf seine überraschende Spiel-Wahl angesprochen. Ironisch antwortete der Spanier: "Am Tag davor habe ich mir den Spielplan angesehen, habe PSG gegen Bayern München gesehen und mir gesagt: 'Was für ein katastrophales Spiel. Die Trainer sind nicht gut, echt beschissene Spieler.' Ich liebe den englischen Fußball, also entschied ich mich für Stockport."