ran Fußball Arsenal vs. Atletico: Müder Kick? Fans vermissen Bayern gegen PSG Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Für den FC Bayern München geht es am Wochenende in der Bundesliga vor allem darum, Kräfte zu sparen und den Kader fit zu halten. Die große Chance für das eine oder andere Top-Talent?

Am Samstag steht der FC Bayern München in der Bundesliga mal wieder zwischen den Stühlen. Einerseits geht es im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nur noch um eine Sache: müde Spieler schonen und keine neuen Verletzungen vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der kommenden Woche zulassen. Auf der anderen Seite stehen nun mal die Heidenheimer, für die es um den Klassenerhalt geht. Gerade die Konkurrenz im Tabellenkeller wird sehr genau nach München schauen und darauf hoffen, dass Vincent Kompany es mit der Rotation nicht übertreibt. Rückspiel-Schock für PSG: Superstar fehlt gegen den FC Bayern

Revolutionieren Bayern und Paris die Champions League? Am vergangenen Wochenende in Mainz wechselte der Belgier auf fast jeder Position durch. Das Resultat war eine desolate erste Halbzeit, die die Münchner im zweiten Durchgang korrigiert bekamen. Kompany weiß genau, dass es auch darum geht, Integrität zu beweisen. Es dürfte daher unwahrscheinlich sein, dass er elf Campus-Spieler auflaufen lässt. Trotzdem ist das Gedankenspiel interessant und die Frage, für welche Talente es auf den einzelnen Positionen Spielzeit geben könnte, dürfte viele FCB-Fans derzeit umtreiben. ran gibt einen Überblick.

Tor: Jonas Urbig vor weiterem Einsatz? Zwischen den Pfosten hat der Campus derzeit keine Chance. Kompany wird hier entweder Manuel Neuer weitere Spielpraxis vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League verschaffen oder Jonas Urbig eine erneute Chance geben, sich zu beweisen. Leon Klanac fiel lange aus und kehrte erst jüngst ins Training zurück, Leonard Prescott ist mit 16 Jahren noch sehr jung, sammelte in dieser Saison erste Erfahrungen im Dunstkreis der Profis. Wenn Kompany aber rotiert, dann mit Urbig.

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Abwehr: Darf Deniz Ofli nochmal ran? In der Viererkette dürfte es für die Campus-Talente ebenfalls knifflig werden. Denn hier sind die Bayern so breit aufgestellt, wie in keinem anderen Mannschaftsteil. Die besten Chancen auf Einsatzzeit hätten Filip Pavic (Innenverteidiger) und Deniz Ofli (Linksverteidiger). Beide standen zuletzt auch im Kader der Profis. Ofli sammelte sogar schon Spielzeit, als er in der Champions League gegen Atalanta 34 Minuten ran durfte. Außerdem absolvierte er fünf Minuten beim 4:2 gegen Stuttgart jüngst. Der 19-Jährige ist schnell und wendig, bringt in allen Bereichen des Spiels Qualitäten mit. Allerdings zählt er nicht zu den absolut herausragenden Talenten. Die Frage wird sein, ob ihm in den kommenden ein, zwei Jahren noch ein Qualitätssprung gelingt. Deniz Ofli im Kurzportrait Pavic debütierte ebenfalls beim 4:1-Heimsieg gegen Atalanta im Achtelfinale der Königsklasse und spielte dort 18 Minuten lang. Am Campus genießt Pavic den Ruf eines Top-Talents. Er ist zweikampf- und spielstark. Allerdings ist der 16-Jährige noch sehr jung und muss körperlich noch zulegen, um sich im Männerbereich zu akklimatisieren. Ohnehin hat Kompany mit Hiroki Ito und Minjae Kim zwei Innenverteidiger, die Spielzeit einfordern werden. Auf der linken Defensivseite wird es derweil darum gehen, Alphonso Davies weitere Matchfitness zu verschaffen. Vielleicht sind aber Einwechslungen der Talente möglich.

Zentrales Mittelfeld: Verletzungspech für zwei der heißesten Talente Im Mittelfeld ist die Konkurrenz mit Leon Goretzka und Tom Bischof natürlich auch recht groß. Zwei Spieler vom Campus dürften sich mit Blick auf die aktuelle Situation aber besonders ärgern: Javier Fernandez verletzte sich in den vergangenen Monaten mehrfach, wechselte dann im Winter auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Und auch David Santos fiel zuletzt mit einer Muskelverletzung aus. Der 19-Jährige war bereits nah dran an den Profis, debütierte auch schon. Dann fiel der Portugiese aus. Zwar ist er jüngst ins Training zurückgekehrt, doch ein Einsatz gegen Heidenheim dürfte unwahrscheinlich sein. Beiden Spielern wird enormes Talent nachgesagt. Das gilt auch für den 16-jährigen Erblin Osmani. Der Kapitän der U17 durfte im März gegen Union Berlin ebenfalls sein Debüt für die Profis feiern. Er ist ein sehr robuster und auch spielstarker Sechser, der ein komplettes Paket an Fähigkeiten mitbringt. Auch seine Entwicklung wird mit viel Spannung verfolgt. Nach seinem Debüt stand er jedoch nicht mehr im Kader, fiel zuletzt sogar mit Rückenproblemen aus. Startelfdebüt für Sapoko Ndiaye: So lief sein Nachmittag in Mainz Wahrscheinlicher ist es, dass Kompany erneut Bara Sapoko Ndiaye einsetzt. Der 18-Jährige spielte gegen Mainz 05 und wurde im Winter von den Gambinos Stars ausgeliehen.

Offensives Mittelfeld: Wann feiert Simon Schaff sein Debüt? Vielleicht stehen die Chancen in der Offensive größer, dass ein Campus-Talent zu Spielzeit kommt. Denn abgesehen von Nicolas Jackson gibt es keinen gelernten Angreifer hinter den vier gegen PSG eingesetzten Offensivspielern. In Mainz agierte Goretzka auf der Zehn. Eine Alternative dazu wäre Simon Schaff. Der 17-Jährige ist ein dribbelstarker Kreativspieler, der in 25 Einsätzen für die U17 auf sieben Tore und sieben Vorlagen kommt. Sein Zug zum Tor und sein Spielverständnis ragen heraus. Bisher kam er noch nicht zu einem Einsatz bei den Profis. Die Saison der U17 ist allerdings beendet – vielleicht rückt er also in den Kader auf.

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Angriff: Zwei vielversprechende Stürmer Im Sturmzentrum ist indes Jackson der Spieler mit der größten Chance auf einen Einsatz. Am Campus gibt es jedoch ebenfalls spannende Optionen. Frank Egwuatu beispielsweise. Der Nigerianer spielt in der U19 und hatte dort zuletzt einen guten Lauf. Er ist ein wuchtiger und abschlussstarker Stürmer. Allerdings spielt die U19 am Samstag in Köln im Achtelfinale der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft. Selbiges gilt für Yll Gashi. Der 18-Jährige liefert schon länger starke Zahlen. "Transfermarkt.de" registriert 75 Einsätze zwischen U17 und der Zweitvertretung, in denen er auf 48 Tore und 17 Vorlagen kommt. Er ist schnell, technisch sehr stark und hat einen sehr guten Abschluss. Auch ihn wird die U19 aber wohl in Köln brauchen. Schon im Kader stand wiederum Bastian Assomo. Der 16-Jährige ist ebenfalls ein technisch feiner Stürmer mit hoher Durchsetzungsfähigkeit. Zuletzt glänzte er mit einem Hattrick in nur 24 Minuten beim 8:0-Sieg gegen die U17 von Kaiserslautern. In zehn Partien für die U17 gelangen ihm elf Treffer und zwei Vorlagen.

Wie jung wird die Startelf des FC Bayern gegen Heidenheim? Allzu jung dürfte die Startelf am Samstag also nicht werden. Mit Urbig, Sapoko Ndiaye, Bischof haben drei U23-Spieler wohl den Vorrang vor den Campus-Talenten, unter denen vor allem die U17-Spieler eine echte Chance haben, in den Kader zu rücken. Assomo, Ofli und Pavic sind die Spieler, die zuletzt bereits auf der Bank saßen. Schaff und Osmani haben eher Außenseiterchancen. Grundsätzlich ist aber damit zu rechnen, dass Kompany gegen Heidenheim den gestanden Profis aus der zweiten Reihe eine Möglichkeit geben wird, Minuten zu sammeln.

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