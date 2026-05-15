Bundesliga
Bundesliga live: 34. Spieltag im TV, Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:04 Min
Am 34. Spieltag der Bundesliga finden alle neun Spiele gleichzeitig statt. So verfolgt ihr den letzten Spieltag im TV, Livestream und Liveticker.
Am Samstag findet der letzte reguläre Spieltag der 63. Saison in der Fußball-Bundesliga statt. Dabei gibt es noch einige Entscheidungen die fallen können.
An der Spitze ist allerdings alles klar: Der FC Bayern feierte bereits am 30. Spieltag seine 35. Meisterschaft. Auch auf den zwei Plätzen dahinter wird sich nichts mehr ändern: Borussia Dortmund wird die Saison auf dem zweiten Platz beenden, Leipzig wird Dritter werden.
Auf Platz vier bis sechs kommt es hingegen zum Duell um den letzten Champions-League-Platz: Stuttgart (61 Punkte), Hoffenheim (61) und Leverkusen (58) haben allesamt noch Chancen auf den Einzug in die Königsklasse.
Dahinter kämpfen Freiburg (44), Frankfurt (43) und Augsburg (43) um den siebten Tabellenplatz. Sollten die Breisgauer das Europa-League-Finale gewinnen und in der Liga auf Platz sieben stehen, würde die Bundesliga in der nächsten Saison keine Mannschaft in der Conference League stellen. Wird Freiburg Achter oder Neunter, oder verliert das europäische Finale, spielt der Siebte in der Conference League.
Im Abstiegskampf kommt es zum Showdown im direkten Duell zwischen St. Pauli und dem VfL Wolfsburg: Beide haben 26 Punkte auf dem Konto.
Im Schatten dieses Duells hofft zudem Heidenheim noch auf den Sprung auf Platz 16. Das Team von Frank Schmidt kämpfte sich in den vergangenen Wochen famos zurück und steht ebenfalls bei 26 Punkten. Für Heidenheim ist ein Sieg gegen Mainz 05 Pflicht. Dann geht es um das Ergebnis des anderen Spiels. Auch das Torverhältnis könnte eine wichtige Rolle spielen.
ran zeigt, wo die Bundesliga-Partien live zu sehen sind.
34. Spieltag im Livestream und Liveticker: Wann finden die Bundesliga-Spiele statt?
Alle Spiele laufen gleichzeitig am Samstag, den 16. Mai um 15:30 Uhr.
Letzter Bundesliga-Spieltag: Laufen die Partien im Free-TV?
Nein. Am letzten Spieltag wird keines der Spiele im Free-TV übertragen.
34. Bundesliga-Spieltag: Wer zeigt die Spiele im Pay-TV?
Die Einzelspiele sind am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr die Konferenz via DAZN empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Letzter Spieltag in der Bundesliga: Wo kann ich die Spiele im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr die Konferenz via DAZN empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
34. Spieltag in der Bundesliga: Wo gibt's einen Liveticker zu den Spielen?
Einen Liveticker zur Bundesliga-Konferenz gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung des letzten Spieltags
Datum und Uhrzeit: 16. Mai; 15:30 Uhr
Free-TV: -
Pay-TV: Sky, DAZN
Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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