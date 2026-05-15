ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Vincent Kompany in Sorge: "Schwer zu verkraften" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern steht vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Köln. ran verfolgt die Pressekonferenz und liefert die wichtigsten Stimmen.

Die Bayern möchten eine starke Bundesliga-Saison mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln abschließen. Vor der Partie (Samstag, ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) steht vor allem Keeper Manuel Neuer im Fokus. Die Vertragsverlängerung des 40-Jährigen bis 2027 soll inzwischen fix sein. Die offizielle Verkündung lässt jedoch weiter auf sich warten. ran hat die Pressekonferenz der Bayern im Liveticker verfolgt. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen von Vincent Kompany und Max Eberl zum Nachlesen.

+++ Eberl über die Verletzung von Alphonso Davies und eine mögliche WM-Teilnahme +++ "Unser Wunsch ist, dass wir alle zusammen das Beste für Phonzy schaffen. Es ist tragisch genug, dass er verletzt ist vor seiner Heim-WM. Da werden wir alle gemeinschaftlich daran arbeiten, dass er vielleicht die Möglichkeit hat - aber dafür muss er gesund werden. Das muss er akzeptieren, das tut er auch."

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+++ Kompany beantwortet Torhüter-Frage +++ "Morgen spielt Manu. Ich weiß, dass es eine emotionale Sache ist für Jonas gegen Köln. Aber er wird noch ganz viele Gelegenheiten haben, gegen Köln zu spielen."

+++ Kompany über den Abschied von Goretzka +++ "Klar wird Leon Goretzka starten von Beginn an, das ist kein Geschenk. Das hat er sich über viele Jahre Leistung verdient mit diesem Verein. Es ist ein schönes Zeichen für die Gruppe: Was, wenn jemand anderes mal in diese Situation kommt. Alles hat ein Ende, das ist diesmal so für Leon. Für die anderen Spieler kommt das auch irgendwann, da kann man sich seine Bühne verdienen. Das wird schön sein hoffentlich. Aber Leon weiß, wenn wir nicht führen sollten, muss er vielleicht etwas eher vom Platz, das haben wir schon besprochen."

+++ Eberl über angebliche Gespräche mit Ittihad FC+++ "Ich habe überlegt, ob ich mit einem Spaß antworte, aber ich weiß nicht, ob das jeder richtig versteht. Ich wollte sagen, ich war in Saudi-Arabien mit der deutschen U18-Nationalmannschaft, aber das ist nicht von dieser Welt. Es wird ja sehr viel für mich geschrieben, das war dann eben mal diese Richtung, aber nein."

+++ Eberl über seine Bewertung der Saison +++ "Nachdem wir ausgeschieden sind letzte Saison, haben wir Stabilität gewonnen, den Campus involviert, uns weiterentwickelt. Wir sind stolz darauf, was wir geleistet haben, wollen aber noch den Pokal holen - dann können wir die Saison erst abschließend bewerten. Was wir aber erreicht haben, speziell in der Bundesliga, ist schon sehr besonders."

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+++ Kompany über eine mögliche Neuer-Nominierung von Nagelsmann +++ "Ich habe in Gedanken immer den Bundestrainer, der den vollen Druck hat, den Kader für die WM zusammenzustellen. Da soll jetzt der Bayerntrainer noch was dazu sagen. Ich möchte ihn in Ruhe seinen Kader bauen lassen. Ich möchte mich nicht in die Kaderzusammenstellung einmischen von Ländern, die zur WM fahren. Aber ich schätze meine Spieler, das ist ja wichtig."

+++ Eberl über die Verlängerung mit Manuel Neuer +++ "Wir reden, wir reden, und es sieht auch gut aus, aber es gibt noch nichts zu verkünden. Er ist top, er hat besonderes geleistet und seine Karriere ist außergewöhnlich. Wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, ist das schon sehr besonders."

+++ Die Pressekonferenz beginnt um 10 Uhr +++ Bayern-Coach Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl werden sich um 10 Uhr im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen. Man darf gespannt sein, ob sich die Verantwortlichen auch zur offenbar fixen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer äußern.

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