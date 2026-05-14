Fußball
FC Bayern und Anthony Gordon: Doch noch keine Einigung?
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Sogar die Bosse sind da! Abschiedsparty für Leon Goretzka
Videoclip • 01:07 Min
Auch bei der Ablösesumme liegen die Vorstellungen des FC Bayern München und die von Newcastle United angeblich noch weit auseinander.
Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison bleibt Anthony Gordon ein heißer Kandidat für den FC Bayern.
Allerdings gebe es trotz anderslautender Berichte noch keine Einigung zwischen den Münchnern und dem Spieler von Newcastle United. Das schreibt die "Daily Mail".
Zuvor war berichtet worden, dass der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag erhalten soll.
Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer bleibt nach wie vor die hohe Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (86,5 Millionen Euro). Das Angebot der Bayern liegt laut "Daily Mail" mit 60 Millionen Pfund (69 Millionen Euro) noch deutlich darunter.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:30 • Fussball
3. Liga live: SSV Ulm - Rot-Weiss Essen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:30 • Fussball
3. Liga live: SSV Ulm - Rot-Weiss Essen
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
75 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
75 Min
Anthony Gordons Bilanz bei Newcastle United
Gordon war im Januar 2023 vom FC Everton für eine Ablöse von rund 45 Millionen Euro nach Newcastle gewechselt. In 152 Einsätzen für die Magpies erzielte er 39 Tore und bereitete weitere 28 vor.
In der laufenden Saison kam er in der Premier League bislang auf sechs Treffer und zwei Vorlagen, in der Champions League traf er in zwölf Spielen zehn Mal.
Auch interessant: DFB-Team: Manuel Neuer steht wohl auf vorläufiger Kaderliste für die WM 2026
Mehr Fußball-News
2. Bundesliga
FC Bayern geht bei Shootingstar wohl All in
WM
WM 2026: Nottingham-Star führt Kiwi-Kader an
WM
Zehn Überraschungs-Kandidaten für den WM-Kader von Nagelsmann
DFB-Pokal der Frauen
Popps bitterer Abschied: FC Bayern holt DFB-Pokal
DFB-Pokal
FC Bayern vs. VfB Stuttgart - wie komme ich an Tickets für das DFB-Pokalfinale in Berlin?
DFB-Pokal
DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Stream - Popp-Abschied ohne Happy End