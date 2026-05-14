FC Bayern: Sogar die Bosse sind da! Abschiedsparty für Leon Goretzka

Auch bei der Ablösesumme liegen die Vorstellungen des FC Bayern München und die von Newcastle United angeblich noch weit auseinander.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison bleibt Anthony Gordon ein heißer Kandidat für den FC Bayern.

Allerdings gebe es trotz anderslautender Berichte noch keine Einigung zwischen den Münchnern und dem Spieler von Newcastle United. Das schreibt die "Daily Mail".

Zuvor war berichtet worden, dass der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag erhalten soll.

Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer bleibt nach wie vor die hohe Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (86,5 Millionen Euro). Das Angebot der Bayern liegt laut "Daily Mail" mit 60 Millionen Pfund (69 Millionen Euro) noch deutlich darunter.