ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Sogar die Bosse sind da! Abschiedsparty für Leon Goretzka Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Saisonfinale in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Wer steigt auf, wer steigt ab und wer muss in die Relegation? Friedhelm Funkel macht bei ran den großen Check.

Drama. Emotionen. Irre Wendungen. Und ganz viele Entscheidungen. Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga gehen am Wochenende in ihre letzten Spieltage. Samstag und Sonntag werden Absteiger und Aufsteiger ermittelt, dazu auch die Teams, die in die Relegation müssen. Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, im Ticker und im kostenlosen Joyn-Stream Für sie wird die Saison noch einmal um zwei Spiele verlängert. Dann geht es darum, den Abstieg zu vermeiden – oder den Aufstieg zu schaffen. Trainer-Legende Friedhelm Funkel weiß, wie sich Auf- und Abstiegskampf anfühlen. Und als Kenner der deutschen Profiligen ist er der ideale Experte für den großen ran-Check vor dem Saisonfinale in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga.

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Bundesliga: Dramatischer Dreikampf gegen den Abstieg 16. VfL Wolfsburg 26 Punkte, 42:68 Tore, -26 (auf St. Pauli) Vor ein paar Wochen war noch nicht unbedingt zu erkennen, dass Wolfsburg am letzten Spieltag überhaupt noch die Chance bekommt, in der Liga zu bleiben. Deshalb muss man Trainer Dieter Hecking ein großes Kompliment machen. Er hat diese Mannschaft, die zuvor keine echte Mannschaft war, wieder zu einem Team geformt. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Allerdings wartet jetzt ein schweres Auswärtsspiel. Der FC St. Pauli muss diese Partie gewinnen, um zumindest Platz 16 zu erreichen. Ich glaube, dass St. Pauli das zu Hause schaffen wird. Sollten sie Wolfsburg schlagen, würde das den Abstieg für den VfL bedeuten. Bundesliga - 34. Spieltag: Abstiegsszenarien Wolfsburg hat über die gesamte Saison hinweg die vorhandene Qualität viel zu selten gezeigt. Und ich gebe zu: Ich bin da vielleicht auch ein bisschen Romantiker. Ich glaube einfach an das Millerntor-Stadion. Ich glaube, dass dort am Wochenende eine Stimmung entstehen wird, die entscheidend sein kann und die am Ende dazu führt, dass Wolfsburg dieses Spiel verliert. 17. 1. FC Heidenheim 26 Punkte, 41:70 Tore, -29 (gegen Mainz) Diese Aufholjagd in Heidenheim ist schon bemerkenswert. Aber ich sage ganz klar: So etwas funktioniert in dieser Form wahrscheinlich nur in Heidenheim. An vielen anderen Standorten hätte es längst Unruhe gegeben, Diskussionen, vielleicht sogar personelle Konsequenzen. Dort war das nicht der Fall, im Gegenteil. Das liegt auch an den Rahmenbedingungen: ein ruhiger Standort, vergleichsweise geringe mediale Aufmerksamkeit und klare Verantwortlichkeiten. Im Grunde tragen zwei Personen die Hauptverantwortung: Holger Sanwald als Vorstandsvorsitzender und Trainer Frank Schmidt. Sie wissen genau, wie sie ihren Verein einschätzen müssen, was realistisch ist und dass ein Abstieg jederzeit möglich sein kann. Gleichzeitig ist der Klub jetzt schon im dritten Jahr in der Bundesliga. Das zeigt, wie gut dort gearbeitet wird. Ich glaube, dass Heidenheim gegen Mainz gewinnen wird. 18. FC St. Pauli 26 Punkte, 28:57 Tore, -29 (gegen Wolfsburg) St. Pauli hat in den vergangenen Wochen geschwächelt, aber solche Schwächephasen hatten sie im Laufe der Saison auch schon. Man darf nicht vergessen: Sie haben zwischenzeitlich neun Spiele in Folge verloren. Neun Niederlagen am Stück und trotzdem hat der Verein an Trainer Alexander Blessin festgehalten. Das war bemerkenswert. Ich glaube, dass er es in dieser Woche hinbekommt, die Mannschaft ideal vorzubereiten. Wie gesagt: Ich glaube an das Millerntor-Stadion, ich glaube an St. Pauli und daran, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Doch jetzt wird es kompliziert: Wenn Heidenheim gewinnt, kommt es auf das Torverhältnis an. Meine Prognose: Wenn Heidenheim das bestätigt, was sie zuletzt gezeigt haben, erreichen sie Platz 16. Auch da spielt ein Stück weit die emotionale Komponente mit rein.

2. Bundesliga: Wer folgt dem FC Schalke 04 - und wer geht in die Relegation? 2. SV Elversberg 59 Punkte, 61:39 Tore, +22 (gegen Preußen Münster) Elversberg wird das Spiel zu Hause gewinnen. Münster ist abgestiegen, und Elversberg hat zuletzt gerade im eigenen Stadion überzeugt, unter anderem mit einem klaren Sieg gegen Paderborn. In Düsseldorf hatten sie zuletzt etwas Pech, vor allem durch ein unglückliches Eigentor. Fortuna hat das gut gemacht, aber insgesamt wird sich Elversberg das in dieser Saison nicht mehr nehmen lassen. Die Niederlage in Düsseldorf wird sie nicht ins Wanken bringen, dafür ist diese Mannschaft viel zu gefestigt. Sonst wäre sie nach 33 Spieltagen nicht Zweiter. Im Fußball ist natürlich immer alles möglich, keine Frage. Aber ich bin überzeugt, dass Elversberg stabil genug ist und sich den Aufstieg nach dieser Saison auch verdient hat. Generell ist die Saison unfassbar positiv. Man darf nicht vergessen: Sie haben mit Horst Steffen einen Top-Trainer verloren, dazu mehrere absolute Leistungsträger. Und dann kommt in Vincent Wagner ein neuer Trainer, der zuvor noch nie in der Bundesliga oder 2. Liga gearbeitet hat, und bekommt das so hin. Das spricht extrem für ihn. Auch im Auftreten nach außen macht er einen sehr nahbaren und sympathischen Eindruck. Diese Leistung kann man gar nicht hoch genug bewerten. 3. Hannover 96 59 Punkte, 57:41 Tore, +16 (gegen Nürnberg) Ich kann mir gut vorstellen, dass Hannover sein Heimspiel gewinnt. Dann wären sie im Grunde Dritter. 96 ist eine gefestigte Mannschaft. Sie haben zwar zu Hause den einen oder anderen Punkt liegen lassen, dafür aber auswärts gewonnen und zuletzt auch wieder gepunktet. Das ist insgesamt sehr stabil, auch weil sie in Christian Titz einen erfahrenen Trainer haben. Spiele gegen den 1. FC Nürnberg sind allerdings schwer vorhersehbar. Nürnberg bewegt sich im Tabellenmittelfeld, zeigt teilweise sehr gute Leistungen, hat aber auch immer wieder schwächere Phasen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das Stadion voll sein wird und ich glaube an Hannover. 4. SC Paderborn 59 Punkte, 57:45 Tore, +12 (in Darmstadt) Paderborn hat in den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt. Das wird ihnen am Ende einen Platz unter den Top drei kosten. Aber auch in der Hinrunde haben sie gegen direkte Konkurrenten Punkte liegen gelassen. Das ist am Ende einfach zu wenig, um ganz vorne mitzuspielen.

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2. Bundesliga: Drama im Tabellenkeller – wer muss mit Münster runter? 12. 1. FC Magdeburg 39 Punkte, 52:57 Tore, -5 (gegen Lautern) Sie sind im Grunde fast durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch einmal ernsthaft in den Abstiegskampf geraten. Der Sieg zuletzt in Kiel war extrem wichtig. Deshalb glaube ich nicht, dass sie noch in größere Schwierigkeiten kommen. 13. Dynamo Dresden 38 Punkte, 52:52 Tore, +-0 (gegen Holstein Kiel) Kiel wirkt im Moment ein bisschen so, als sei die Luft raus. Dresden spielt zu Hause und hat eine unglaublich starke Rückrunde hingelegt. Ich denke, sie werden sich das nicht mehr nehmen lassen und in der Liga bleiben. 14. Eintracht Braunschweig 37 Punkte, 36:53 Tore, -17 (beim FC Schalke) Das Torverhältnis von minus 17 ist natürlich ein Faktor. Das macht die Situation extrem schwierig. Braunschweig ist definitiv noch nicht durch. Auf Schalke wartet ein anspruchsvolles Auswärtsspiel, und Schalke wird sich im eigenen Stadion mit einem Sieg aus der Saison verabschieden wollen. Wichtig wird sein, dass Braunschweig – falls sie verlieren – nicht zu hoch verliert. Zuletzt haben sie gegen Dresden eine ordentliche Leistung gezeigt, auch wenn sie dabei ein Stück weit Glück hatten, weil der Torwart stark gehalten hat. Ich gehe aber davon aus, dass sie drin bleiben. 15. Fortuna Düsseldorf 37 Punkte, 33:50 Tore, -17 (in Fürth) Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Stadt in der 3. Liga spielt. Sie haben sich aber in den letzten Heimspielen stabilisiert, zuletzt auch gegen Elversberg. Allerdings fehlen wichtige Spieler, wie Top-Torjäger Cedric Itten. Das kann natürlich noch Einfluss haben. Fortuna hat allerdings zuletzt defensiv gut gearbeitet und sich gefunden. Auf Basis der letzten drei Spiele traue ich Düsseldorf einen Sieg zu. Und dann werden sie die Klasse halten. 16. Arminia Bielefeld 36 Punkte, 47:50 Tore, -3 (gegen Hertha BSC) Für Hertha geht es um nichts mehr. Bielefeld zu Hause – auf der Alm – ist immer speziell. Trotzdem wird es am Ende nicht reichen: Die Arminia muss in die Relegation. 17. Greuther Fürth 34 Punkte, 46:68 Tore, -22 (gegen Düsseldorf) Fürth müsste mit drei Toren Unterschied gewinnen, um noch an Düsseldorf vorbeizuziehen und es in die Relegation zu schaffen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deshalb sehe ich Fürth als zweiten Absteiger neben Preußen Münster. Es ist natürlich immer bitter, wenn man am letzten Spieltag zu Hause absteigt. Aber die Saison war insgesamt zu unbeständig, zu schwach.