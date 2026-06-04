Fußball
Bundesliga-Star bringt sich bei Paris Saint-Germain ins Gespräch: "Wäre eine Freude für mich"
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
17:30 SAT.1 Bayern
Chancen für Deutschland? Fußball-WM-Check von Thomas Müller
Videoclip • 01:25 Min • Ab 12
Yan Diomandé von RB Leipzig hat sich in den Fokus von europäischen Top-Vereinen gespielt. Nun hat der 19-Jährige über seinen Lieblingsverein gesprochen.
Shootingstar Yan Diomandé von RB Leipzig hat in einem Interview ganz offen erzählt, eines Tages gerne zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain wechseln zu wollen.
"Paris Saint-Germain ist ein Team, das ich seit meiner Kindheit liebe. Mein Vater unterstützt Paris Saint-Germain, und es ist ein Team, das ich als Fußballfan bewundere", sagte der Offensivspieler gegenüber der "L’Equipe".
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 MinBald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark
135 Min
"Es wäre eine Freude für mich, hierherzukommen und bei einem der größten Vereine zu spielen. Es ist immer eine Freude, hierherzukommen, denn da Französisch gesprochen wird, denke ich, dass die Anpassung nicht schwierig wäre. Also, warum nicht?"
Marktwert von 20 auf 90 Millionen gestiegen
Der Flügelspieler wechselte erst im Sommer 2025 für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganes nach Leipzig. Der 19-Jährige gehörte zu den größten Entdeckungen der Saison und verbuchte in der Bundesliga zwölf Tore und neun Torvorlagen.
Sein Vertrag bei RB gilt noch bis zum Jahr 2030. Diomandés Marktwert wird von "transfermarkt.de" bereits auf 90 Millionen Euro geschätzt. Wann ein Wechsel des Nationalspielers der Elfenbeinküste möglich sein könnte, ist daher noch nicht absehbar.
"Ich denke nicht, dass ich in die Zukunft schaue oder mich auf etwas anderes konzentriere", sagte er daher bei "Telefoot". "Wie ich gesagt habe, bleibe ich auf die Weltmeisterschaft fokussiert. Danach werden die Vereine die Dinge unter sich klären, und wir werden sehen, was als Nächstes passiert."
Auch interessant: Max Eberl: Eberl arbeitet wohl bis Ende August auf Bewährung - News und Gerüchte im Ticker
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Absteiger weit vorne: Das TV-Ranking der 18 Bundesligisten
Fußball
Wegen Haaland: ManCity droht Real Madrid mit Anwälten
Bundesliga
Große Konkurrenz: BVB buhlt wohl um DFB-Star
WM
WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams
WM
WM 2026: ARD und ZDF haben die Rechte im Free-TV - viele Spiele sind trotzdem nicht frei zu sehen
WM
WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?