Bundesliga: Startelf-Debütanten erhalten besonderes Abzeichen auf dem Trikot

Wer in dieser Bundesliga-Saison sein Startelf-Debüt gibt, der darf sich über ein besonderes Abzeichen auf seinem Trikot freuen.

Debütanten zum Sammeln: Spieler, die erstmals in ihrer Karriere in der Startelf eines Bundesligisten auflaufen, tragen in der am Freitag beginnenden Saison dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. Dies teilte die Bundesliga mit.

Dieser "Patch" wird nach dem Einsatz entfernt und in der Folge Teil einer Sammelkarte der Firma Topps, die - vom jeweiligen Spieler unterschrieben - als Unikat in Umlauf kommt.