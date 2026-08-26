Bundesliga
Bundesliga: Startelf-Debütanten erhalten besonderes Abzeichen auf dem Trikot
Veröffentlicht:von SID
17:30 SAT.1 Bayern
Bundesliga-Start: FC Bayern will weiter Tore und Titel
Videoclip • 01:07 Min • Ab 12
Wer in dieser Bundesliga-Saison sein Startelf-Debüt gibt, der darf sich über ein besonderes Abzeichen auf seinem Trikot freuen.
Debütanten zum Sammeln: Spieler, die erstmals in ihrer Karriere in der Startelf eines Bundesligisten auflaufen, tragen in der am Freitag beginnenden Saison dabei ein besonderes Abzeichen auf dem Trikot. Dies teilte die Bundesliga mit.
Dieser "Patch" wird nach dem Einsatz entfernt und in der Folge Teil einer Sammelkarte der Firma Topps, die - vom jeweiligen Spieler unterschrieben - als Unikat in Umlauf kommt.
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Bundesliga: Vorbild NFL, NBA und Co.
Derart veredelte Sammelkarten kennt beispielsweise der US-Sport seit langer Zeit, auch bei der Fußball-WM kamen die Patches zuletzt schon zum Einsatz. Nun startet die Bundesliga als erste große europäische Spielklasse eine solche Aktion.
Wie die Bundesliga mitteilte, sind die betreffenden Karten ab dem Frühjahr 2027 im Topps-Produkt "Bundesliga Chrome" erhältlich.
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