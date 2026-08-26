17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen VfL Wolfsburg: Gelingt der Neustart in der 2. Liga? Videoclip • 05:48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 26. August, 06:28 Uhr: Wolfsburg verkauft Leistungsträger zu Juventus +++ Der Ausverkauf der Abstiegsspieler beim VfL Wolfsburg geht weiter. Nach Dzenan Pejcinovic verlässt auch Torhüter Kamil Grabara den Verein. Der Pole wechselt per Leihe zu Juventus Turin und wird dort die Nummer zwei hinter Guglielmo Vicario. Die "Alte Dame" besitzt eine Kaufoption von rund 11,5 Millionen Euro. Aktuell vertritt Torwart Jakub Zielinski seinen Landsmann im Wölfe-Tor, als nachfolger wurde eigentlich Timon Wellenreuther verpflichtet, der ist jedoch noch verletzt.

+++ 23. August, 19:20 Uhr: Selke vor Deutschland-Rückkehr? +++ In der Saison 2024/25 hat Davie Selke den Hamburger SV zurück in die Bundesliga geschossen. Schon bald könnte der Angreifer offenbar bei Hannover 96 einem ganz ähnlichen Auftrag nachgehen. Wie die "Bild" berichtet, steht Selke ganz oben auf der Wunschliste des Zweitligisten. Hannover sucht nach den zwei Pleiten zum Liga-Auftakt dringend nach einem Stürmer, mit dem man die Aufstiegshoffnungen verwirklichen kann. Selke hat in Hamburg mit 22 Toren in 31 Zweitliga-Spielen bewiesen, dass er ein entscheidender Faktor sein kann. Im Vorsommer ging es für Selke zu Basaksehir Istanbul, wo er zunächst von einer Verletzung gestoppt wurde und in der Hinrunde nur einen Treffer erzielte. In der Rückrunde ließ er zwar neun Treffer folgen, jedoch ist Selke aktuell nur Stürmer Nummer drei. Insbesondere die Verpflichtung von Eldor Shomurodov sorgt dafür, dass der 31-Jährige wohl keine wirkliche Perspektive mehr hat. Genau hier könnte die Chance für Hannover 96 liegen. Problematisch ist jedoch, dass der bis 2027 (plus Option) gebundene Stürmer rund zwei Millionen Euro pro Jahr netto verdienen soll. In Hannover müsste er sich wohl mit einem deutlich geringeren Gehalt zufriedengeben. Bei Selke, der vor zwei Wochen zum zweiten Mal Vater geworden ist, dürften auch familiäre Aspekte von Bedeutung sein. Der Angreifer hat jedoch bislang stets verlauten lassen, sich in Istanbul wohlzufühlen. Dennoch könnte seine Zukunft wieder in Norddeutschland liegen.

+++ 23. August, 11:55 Uhr: Nkunku-Rückkehr in die Bundesliga wohl fix +++ Zuletzt gab es Berichte rund um eine Rückkehr von Christopher Nkunku in die Bundesliga. Nun wird daraus offenbar eine Tatsache. So meldet "Sky", dass der Wechsel des Angreifers zu seinem ehemaligen Verein RB Leipzig in trockenen Tüchern ist. Demnach gibt es mit dem bisherigen Nkunku-Klub AC Mailand eine mündliche Einigung. Inhalt dessen ist dem Vernehmen nach eine Leihe mit Kaufoption, letzte Details müssen allerdings noch geklärt werden. Ein Abschluss des Transfers soll in den kommenden zwei bis drei Tagen erfolgen. Nkunku hatte bereits von 2019 bis 2023 für RB gespielt, ehe er zu Chelsea wechselte, wo er sich nicht durchsetzen konnte. Seit vergangenen Sommer läuft er für Milan auf.

+++ 22. August, 15:45 Uhr: Kommt Christopher Nkunku nun doch zurück in die Bundesliga? +++ Im vergangenen Sommer war Christopher Nkunku ein heißer Kandidat beim FC Bayern München. Dieses Jahr könnte die Bundesliga-Rückkehr Wirklichkeit werden und dabei noch mehr eine Rückkehr sein, als wenn der Angreifer zum Rekordmeister gegangen wäre. Laut Informationen von "Sky" soll sich sein ehemaliger Klub aus Leipzig wieder mit dem Franzosen beschäftigen. Es heißt, dass sich der Champions-League-Teilnehmer eine Leihe mit Kaufoption vorstellen kann. Der 28-Jährige wäre als Diomande-Ersatz für die Offensive eingeplant. Zwischen 2019 und 2023 hatte Nkunku insgesamt 172 Spiele für RB absolviert, dabei gelangen ihm 70 Tore und 56 Assists. Nach seinem Wechsel zum FC Chelsea, wo er sich nicht nachhaltig durchsetzen konnte, folgte der Gang in die Serie A zur AC Mailand. Von dort möchte man ihn nun zurück nach Sachsen holen. Sein Vertrag in Italien läuft noch bis 2030.

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+++ 21. August, 19:45 Uhr: Leipzig nimmt Tresoldi ins Visier +++ Nach dem Verkauf von Yan Diomande hat RB Leipzig reichlich Geld auf dem Konto. Zwar ist ein möglicher Deal mit Said El Mala gescheitert, jedoch wird in der Offensive definitiv noch etwas passieren. Neben einer möglichen Rückholaktion von Christopher Nkunku soll auch eine Verpflichtung von Nicolo Tresoldi diskutiert werden. Laut Informationen von "Sky" steht der Stürmer vom Club Brügge bei den Sachsen auf der Liste. Sein Preisschild soll die 30-Millionen-Marke übersteigen. Tresoldi gehört zu den größten deutschen Sturm-Talenten und hätte beinahe schon den Sprung zur WM 2026 geschafft. Der 22-Jährige hat in der abgelaufenen Saison 21 Pflichtspieltore erzielt und steht in der neuen Spielzeit bei drei Treffern in drei Pflichtspielen. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2029. Rund eineinhalb Wochen vor Transferschluss hat Leipzig noch allerhand zu tun. Der "Sky"-Meldung zufolge wird noch nach einem Stürmer, einem Flügelspieler und einem zentralen Mittelfeldspieler gesucht. Sechs bis sieben Spieler sollen zudem noch abgegeben werden.

+++ 17. August, 10:08 Uhr: HSV findet wohl Vuskovic-Ersatz in England +++ Beim Hamburger SV steht offenbar der nächste Neuzugang vor dem Abschluss. Sebastiaan Bornauw soll am Sonntag nach Hamburg kommen und anschließend den Medizincheck absolvieren. Der belgische Innenverteidiger soll zunächst für eine Saison von Leeds United ausgeliehen werden, zudem arbeiten die Klubs an einer Kaufoption. Der 26-Jährige ist beim HSV für eine tragende Rolle eingeplant und soll künftig das Zentrum der Dreierkette organisieren. Bornauw bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit: Zwischen 2019 und 2025 lief er für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg insgesamt 140-mal im deutschen Oberhaus auf. Seine körperliche Präsenz sowie seine Stärke in Luft- und Zweikämpfen sollen ihn zum passenden Nachfolger von Luka Vuskovic machen. Bornauw war erst im vergangenen Sommer für rund sechs Millionen Euro zu Leeds gewechselt und bestritt dort 17 Pflichtspiele, zwölf davon in der Premier League. Nach dem Innenverteidiger sollen beim HSV noch ein rechter Schienenspieler und ein Angreifer kommen. Außerdem bleibt Fabio Vieira vom FC Arsenal ein Wunschkandidat der Hamburger.

+++ 17. August, 07:08 Uhr: Kaua Santos vor dem Aus? Eintracht Frankfurt will sich wohl bei Ligakonkurrent bedienen +++ Nach der üblen 0:7-Klatsche gegen den FC Brentford will Eintracht Frankfurt auf der Torhüterposition dringend nachrüsten und will sich dabei offenbar in der Bundesliga bedienen. Nach Informationen des "kicker" steht Freiburgs Torhüter Noah Atubolu ganz oben auf der Wunschliste der Hessen. Dem Bericht nach befindet sich ein Transfer aktuell noch in einem "sehr frühen Stadium", könnte aber bereits in dieser Woche richtig Fahrt aufnehmen. Atubolu war in den vergangenen drei Spielzeiten der Stammtorhüter der Breisgauer, seit der Verpflichtung von Mio Backhaus hat er aber keine Zukunft beim Tabellensiebten der Vorsaison. Die Eintracht wollte eigentlich mit dem Brasilianer Kaua Santos als Nummer Eins in die neue Spielzeit gehen, Verletzungssorgen und schwere Patzer lassen die Verantwortlichen aber wohl an ihm zweifeln.

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