Max Eberl: Uli Hoeneß & Co. mit Kritik am Sportvorstand des FCB - News und Gerüchte im Ticker

ran Fußball Bundesliga Pokalfinale - Max Eberl: "Für Herzen erobern gibt es keinen Preis" Videoclip • 06:49 Min Link kopieren Teilen

Max Eberl sitzt als Sportvorstand beim FC Bayern München nicht sicher im Sattel. Uli Hoeneß und der Aufsichtsrat sollen einige Kritikpunkte haben. Hier halten wir euch über alle wichtigen Neuigkeiten auf dem laufenden.

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+++ 24. Mai: Ist Eberl bei Transfers zu ungeduldig und voreilig? +++ Informationen der "Bild" zufolge sind die Gründe vielschichtig und zum Teil durchaus kurios. Ein Kritikpunkt an Eberl ist laut dem Bericht, dass der Ex-Profi bei Transfers zu schnell zum Abschluss kommen möchte, wenig Geduld bewahrt und der Verein dadurch vermeintlich höhere Summen zahlt, als nötig gewesen wäre. Kommentar: Mit dieser Final-Gala schießt sich Kane zum Favoriten auf den Ballon d'Or Zudem wollte der Sportvorstand im vergangenen Sommer Transfers einfädeln, die dem Aufsichtsrat nicht gefielen und die von diesem nicht abgesegnet wurden. Namentlich soll es dabei um Jamie Gittens und Xavi Simons gegangen sein. Beide landeten schließlich in der Premier League und konnten dort bisher keine Bäume ausreißen. Eberl soll bei der Umsetzung seiner Transfer- und Kader-Pläne zu wenig kommunizieren und erst den Kontakt suchen, wenn die Deals fast fertig verhandelt sind. Es fehle ein wirkliches Vertrauensverhältnis zwischen Eberl und dem Aufsichtsrat, der Transferpakete ab 50 Millionen Euro absegnen muss. Pressestimmen zum Final-Sieg des FC Bayern - "HurriKANE fegt über tapfere Stuttgarter hinweg"

FC Bayern: Teure Verlängerungen sorgen für Kritik Ein hinlänglich bekannter Punkt ist das Thema Gehälter. Eberl wird vorgeworfen, zu selten hart zu bleiben, wenn die Stars ihre gewaltigen Vorstellungen auf den Tisch packen. Die Verlängerungen von Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Jamal Musiala waren allesamt sehr kostspielig. Dabei sei jedoch angemerkt, dass sich gerade die Verhandlungen mit Upamecano und Davies eine gefühlte Ewigkeit zogen. Uli Hoeneß mit erneuter Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Nicht in Ordnung"

Eberl lässt Handy bei Spaziergängen mit seinem Hund zu Hause Doch auch an einem anderen Umstand soll sich Hoeneß stören. So lasse Eberl bei Spaziergängen mit seinem Hund und oft auch mit seiner Frau sein Handy zu Hause. Für Hoeneß nicht nachvollziehbar, weil der Sportvorstand somit in diesen Zeiträumen nicht erreichbar sei. Dabei gibt es durchaus gute Gründe dafür, dass Eberl so handelt. Nach seiner Burnout-Erkrankung hatte er festgestellt, dass er bewusster leben müsse und die ständige Erreichbarkeit eine Last für ihn darstelle. FC Bayern München: Uli Hoeneß äußert sich zu möglichem Eberl-Verbleib - inklusive Tuchel-Anekdote "Heute ist es so: Ich gehe mit dem Hund, ich lasse mein Handy zu Hause. Kein Trainer kann mich erreichen, aber auch kein Journalist kann mich erreichen. Ich gehe einfach mit dem Hund, ich gehe spazieren und versuche, einfach Spaß zu haben mit einem Lebewesen, das mir sehr, sehr lieb ist", führte er im Februar 2025 im Interview mit der "Welt" aus. Am Freitag betonte Eberl bei "BILD100Sport" erneut, wie wichtig ihm solche Momente seien. Womöglich wäre es für Eberls Jobsicherheit ein Vorteil, wenn ihn seine Spaziergänge mit dem Hund häufiger vor das Anwesen von Hoeneß führen würden. Obwohl beide am Tegernsee wohnen, soll es nur selten zu einem persönlichen Austausch kommen, was dem Ehrenpräsidenten missfalle. FC Bayern: Harry Kane? Die zehn wichtigsten Transfers der Klub-Geschichte

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