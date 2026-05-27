Bundesliga-Marktwerte: Harry Kane verliert, Michael Olise erreicht Schallmauer

2. Bundesliga Relegation-Highlights: RWE-Drama! Fürth zittert sich zum Klassenerhalt Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Das Portal "transfermarkt.de" hat einigen Bundesliga-Stars neue Marktwerte verpasst. Während manche Bayern-Stars verlieren, rückt einer ins Rampenlicht.

In Regelmäßigen Abständen bestückt das Portal "transfermarkt.de" die Akteure in der Bundesliga mit neuen Marktwerten. Am Mittwoch fand das jüngste Update statt. Dabei fließen Leistung, aber auch Alter mit in die Bewertung ein. Das ist auch der Hauptgrund, wieso zwei absolute Schlüsselspieler des FC Bayern München an Wert verlieren: Sowohl Harry Kane (60 Mio.) als auch Joshua Kimmich (35 Mio.) büßen je fünf Millionen Marktwert ein. Gar 20 Millionen weniger wert ist Jamal Musiala (100 Mio.). Grund dafür ist allerdings lediglich, dass der Nationalspieler beinahe die gesamte Saison verletzungsbedingt passen musste.

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Bundesliga-Marktwerte: Olise in neuer Sphäre, Youngsters trumpfen auf An der Spitze steht der Spieler der Saison, Michael Olise. Sein neuer Marktwert beträgt 150 Millionen Euro. Er liegt damit in der Bundesliga mit Abstand vorne und zieht mit dem bisherigen Rekordhalter Erling Haaland gleich, der diesen Wert vor seinem Abgang zu Manchester City erreichte. Über Top-Werte dürfen sich ebenfalls Bundesliga-Youngsters freuen. Aleksandar Pavlovic steigt auf 90 Millionen, genau so wie Yan Diomande von RB Leipzig. Johan Manzambi vom SC Freiburg rangiert nun bei 50 Millionen, Said El Mala vom 1. FC Köln bei 45 Millionen Euro. Wertvollster Spieler, der nicht von einem Top-Team kommt, ist unverändert Luka Vuskovic vom Hamburger SV, er steht bei 60 Millionen Euro.

BVB unter den Verlierern - zwei Ausnahmen ragen heraus Borussia Dortmund gehört zu den Verlierern des Marktwert-Updates. Die BVB-Stars Serhou Guirassy (Minus acht auf 32 Millionen) und Karim Adeyemi (Minus zehn auf 40 Millionen) werden für ihre schwachen Rückrunden abgestraft. Entgegen des Trends steigen Jobe Bellingham um zehn auf 40 Millionen Euro und Youngster Samuele Inacio sogar um zwölf auf 15 Millionen Euro an. Der Italiener gehörte zuletzt zum Stammpersonal von Niko Kovac.

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