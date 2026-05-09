Der VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonende eine zukunftsentscheidende Änderung am Vereinswappen bekanntgegeben. Dabei kehrt der Verein zu einer traditionelleren Version aus der Vergangenheit zurück.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kehrt zu seinem traditionellen Zinnenwappen zurück. Wie der Klub am Samstag vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München mitteilte, werden die Wölfe sukzessive ihr Logo umstellen.

Künftig soll das von einer Burg inspirierte W den Verein unter anderem wieder auf Trikots repräsentieren.

"Der VfL Wolfsburg blickt auf mehr als 80 Jahre Historie. Das Zinnenwappen war von Beginn an ein zentraler Bestandteil. Die Zinnen stiften Identifikation und verkörpern Tradition", sagte Sebastian Rudolph, Vorsitzender des VfL-Aufsichtsrats.