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Bundesliga: VfL Wolfsburg kehrt zum traditionellen Zinnenwappen zurück

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:20 Min

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonende eine zukunftsentscheidende Änderung am Vereinswappen bekanntgegeben. Dabei kehrt der Verein zu einer traditionelleren Version aus der Vergangenheit zurück.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kehrt zu seinem traditionellen Zinnenwappen zurück. Wie der Klub am Samstag vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München mitteilte, werden die Wölfe sukzessive ihr Logo umstellen.

Künftig soll das von einer Burg inspirierte W den Verein unter anderem wieder auf Trikots repräsentieren.

"Der VfL Wolfsburg blickt auf mehr als 80 Jahre Historie. Das Zinnenwappen war von Beginn an ein zentraler Bestandteil. Die Zinnen stiften Identifikation und verkörpern Tradition", sagte Sebastian Rudolph, Vorsitzender des VfL-Aufsichtsrats.

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Zinnenwappen vorerst nur auf Sondertrikots

Aufgrund der nahezu zweijährigen Vorlaufzeiten in der Trikotproduktion wird das alte Emblem auch in der kommenden Saison auf dem VfL-Dress präsent sein. Das Zinnenwappen soll jedoch in Form von Sondertrikots eingesetzt werden.

Ab der Spielzeit 2027/28 wird das neue Logo dann auch regulär auf der Spielkleidung zu sehen sein.

Bis 2002 hatte der VfL das Zinnenwappen bereits verwendet, in den vergangenen 24 Jahren nutzte Wolfsburg eine moderne Optik ohne die Zinnen.

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