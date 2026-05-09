Bundesliga: Wolfsburg-Trainer Hecking suspendiert Amoura und Paredes vor Bayern-Spiel

Der VfL Wolfsburg hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München zwei Suspendierungen vorgenommen. Dieter Hecking strich Mohamed Amoura und Kevin Paredes aus dem Kader.

Trainer Dieter Hecking vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat vor dem wichtigen Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München Mohamed Amoura und Kevin Paredes aus dem Aufgebot gestrichen.

Wie der Klub vor der Partie am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) mitteilte, steht das Duo "aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader".

"Es gibt in solch einer Situation, in der wir stehen, halt keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein. Die war in einem Moment im Training nicht da. Dann müssen sie mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das heute dementsprechend auffangen", sagte Hecking bei "Sky".