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Bundesliga: Wolfsburg-Trainer Hecking suspendiert Amoura und Paredes vor Bayern-Spiel
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:33 Min
Der VfL Wolfsburg hat vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München zwei Suspendierungen vorgenommen. Dieter Hecking strich Mohamed Amoura und Kevin Paredes aus dem Kader.
Trainer Dieter Hecking vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat vor dem wichtigen Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München Mohamed Amoura und Kevin Paredes aus dem Aufgebot gestrichen.
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Wie der Klub vor der Partie am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) mitteilte, steht das Duo "aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader".
"Es gibt in solch einer Situation, in der wir stehen, halt keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein. Die war in einem Moment im Training nicht da. Dann müssen sie mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das heute dementsprechend auffangen", sagte Hecking bei "Sky".
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Nicht die erste Suspendierung für Amoura
Für Amoura ist es bereits das zweite Mal, dass er in der laufenden Saison aus dem Kader verbannt wird. Heckings Vorgänger Daniel Bauer hatte den Algerier bereits im vergangenen Januar vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (0:1) mit einer solchen Disziplinarstrafe gemaßregelt.
Wolfsburg könnte mit einem Überraschungserfolg gegen die Bayern den Relegationsrang 16 in der Tabelle absichern, nachdem der direkte Konkurrent FC St. Pauli zuvor bei RB Leipzig mit 1:2 verloren hatte.
Wolfsburg und St. Pauli (beide 26 Punkte) treffen im Rahmen des letzten Bundesliga-Spieltags am kommenden Samstag direkt in Hamburg aufeinander.
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