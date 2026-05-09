Harry Kane war bislang in der Bundesliga fehlerlos vom Punkt. Doch beim Spiel in Wolfsburg verfehlt der Torjäger des FC Bayern München das Ziel per Elfmeter komplett.

Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg hätte der Star des FC Bayern München sein Team in Führung bringen können - und verschoss dann historisch.

Beim Stand von 0:0 in der 36. Minute trat er zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an - und verschoss erstmals.

Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 - und der dritte in dieser Saison.