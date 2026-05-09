VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Fünf Zweier für den FCB - Noten

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans mit radikaler WM-Forderung: Urbig rein, Musiala raus! Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern feiert drei Tage nach dem Champions-League-K.o. gegen Paris St. Germain einen Pflichtsieg beim VfL Wolfsburg. Noten und Einzelkritik der Münchner.

Dank eines Traumtors von Michael Olise setzt der FC Bayern München seine Erfolgsserie gegen den VfL Wolfsburg fort. Das 1:0 (0:0) am 33. Spieltag war der 16. Sieg im 17. Spiel gegen die "Wölfe", die seit über elf Jahren auf einen Dreier gegen den Rekordmeister warten. Dabei überzeugten in der neuformierten Elf von Vincent Kompany einige Nachrücker, allen voran der Torhüter. ran hat die Noten und Einzelkritiken aller FCB-Stars.

Jonas Urbig 13. Einsatz und viertes Spiel in Folge in der Bundesliga für den Vertreter von Manuel Neuer, der in der ersten Halbzeit mehrfach Werbung in eigener Sache macht. Verhindert mit starken Reflexen gegen Vinicius Souza (7.), bei Goretzkas Querschläger (28.) sowie gegen Vavro und Eriksen (beide 38.) einen Rückstand. Nach der Pause kaum noch gefordert und kurz vor Ende bei Svanbergs Pfostentreffer (89.) mit dem Glück des Tüchtigen. ran-Note: 2

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Josip Stanisic Der Kroate ist einer von fünf Spielern, die gegenüber dem 1:1 gegen PSG in der Startelf bleiben. Versucht über rechts nach vorne mit Olise Druck zu machen, fehlt dafür aber einige Male bei Wolfsburger Kontern hinten. Wechselt in der zweiten Hälfte auf die linke Seite, dort ohne Probleme. ran-Note: 3

Minjae Kim Der Südkoreaner agiert als Abwehrchef, da Tah und Upamecano eine Pause erhalten. Muss mehrfach in höchster Not klären gegen Daghim (11.), Pejcinovic (15.) und Belocian (24.). Wird trotz seiner guten Leistung bereits in der Halbzeit ausgewechselt, weil er angeschlagen ist. ran-Note: 2

Hiroki Ito Der Japaner, in wichtigen Spielen nur zweite Wahl, kommt bereits zu seinem fünften Ligaspiel in Folge. Hat wie die gesamte Defensive Schwierigkeiten, wenn die Gastgeber das Spiel schnell machen. Nach dem Wechsel dann sicher, ehe er kurz vor Schluss rausgeht. ran-Note: 3 Harry Kane in Wolfsburg mit historischem Elfmeter-Fehlschuss

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Tom Bischof Erster Einsatz des Ex-Hoffenheimers nach überstandenem Muskelfaserriss seit dem 5:0 in St. Pauli, mit Licht und Schatten. Pech, dass sein 18-Meter-Kracher nur ans Lattenkreuz geht (19.). Hat aber als Linksverteidiger Probleme, lässt sich unter anderem vor Belocians Großchance von Daghim tunneln (24.). Rückt nach der Pause ins Mittelfeld neben Kimmich. Seine zweite Schusschance ist kein Problem für Grabara (70.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Kapitän absolviert wie üblich weite Wege und hat als erste Anspielstation den meisten Ballbesitz. Leitet den Elfmeter mit seinem schönen Steilpass auf Olise ein. Vernachlässigt aber wie schon zuletzt bei Gegenstößen etwas die Absicherung. Nach dem Wechsel dann wie die gesamte Mannschaft stärker. ran-Note: 2

Leon Goretzka Nachdem der Routinier gegen PSG 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, darf er in der Liga wieder ran. Gewinnt einige wichtige Zweikämpfe und setzt den Nachschuss nach Bischofs Lattenschuss knapp vorbei. Glück, dass Urbig sein Eigentor gerade noch vermeiden kann. Muss schon zur Pause angeschlagen Platz machen für Laimer. ran-Note: 3

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Michael Olise Der Franzose leitet über rechts viele gefährliche Aktionen ein, auch wenn ihm nicht alles gelingt. Holt Kanes Foulelfmeter heraus. Nach dem Wechsel dank Laimers Unterstützung besser in der Partie, erzielt mit seinem "Signature Move" per unhaltbarem Schlenzer mit links die Führung (56.). Bereits sein 15. Bundesliga-Saisontor. ran-Note: 2

Jamal Musiala Der Nationalspieler läuft trotz der Umstellungen wieder im zentralen offensiven Mittelfeld auf. Hat in beiden Halbzeiten die ersten Münchner Chancen, scheitert aber jeweils an Grabara (18., 48., 53.). Schießt zudem aus kurzer Distanz knapp vorbei (64.). Nach 76 Minuten ausgetauscht. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Der Leihspieler vom FC Chelsea steht mal wieder in der Anfangsformation. Schießt bei seiner besten Chance vorbei (20.) und ist am eigenen Strafraum mit einem unnötigen Ballverlust für Goretzkas Fast-Eigentor mitverantwortlich. Kommt gut in die zweite Hälfte mit Vorlage auf Musiala und Schusschance gegen Grabara (50.). Geht dann kurz nach dem 1:0 runter. ran-Note: 3

Harry Kane Es ist nicht der Abend des Engländers. Kommt kaum in gefährliche Situationen, muss aber dennoch die Führung erzielen. Schießt den Strafstoß jedoch am Tor vorbei (36.), weil er leicht wegrutscht. Sein erster Fehlschuss vom Punkt in der Bundesliga! Scheitert bei seiner besten Chance knapp an Grabara (61.). ran-Note: 4 Kommentar: Kritik von Uli Hoeneß an Julian Nagelsmann ist hart, aber richtig

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Dayot Upamecano (ab 46. Minute) Der Franzose kommt für Kim und stabilisiert die Verteidigung deutlich, was natürlich auch an dem nach der Pause wesentlich stärkeren gesamten Team liegt. Hat daher defensiv fast alles im Griff. ran-Note: 2

Konrad Laimer (ab 46. Minute) Der Österreicher, der mit den Bayern weiter um einen neuen Vertrag feilscht, verstärkt nach der Pause die rechte Seite. Schiebt dort ordentlich an und bereitet Olises Tor vor. ran-Note: 3

Luis Diaz (ab 58. Minute) Der Kolumbianer ersetzt Jackson nach knapp einer Stunde. Bemüht, aber relativ unauffällig. ran-Note: 4

Lennart Karl (ab 76. Minute) Zweiter Einsatz in der Schlussphase nach überstandenem Muskelfaserriss für das Toptalent, das für Musiala kommt. Hat auf Rechtsaußen wenig später eine gute Chance, schießt aber in Grabaras Arme (80.). ran-Note: Ohne Bewertung