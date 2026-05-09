ran Fußball Bundesliga BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 09. Mai, 17:18 Uhr: Brandt zur eigenen Zukunft: "Wird sich nicht bis August hinziehen" +++ Julian Brandt hat sich nach seinem letzten Heimspiel für den BVB zu seiner eigenen Zukunft geäußert - durchaus optimistisch. Am Freitagabend setzte sich der BVB mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt durch und stellte das eigene Punktekonto somit auf 70. Vor dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet, bei denen ein Abschied bereits feststeht. Darunter auch Julian Brandt. Dieser sagte anschließend am "Sky"-Mikrofon: "Ich bin da sehr geordnet. In manchen 'Doppelpass'-Runden wirft man dafür zwei Euro ins Sparschwein. Aber: Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen." Interesse für den ehemaligen deutschen Nationalspieler soll es aus England, Spanien und Italien geben. Ob seine Zeit in der Bundesliga daher wirklich schon zu Ende gehen wird, bleibt offen.

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+++ 06. Mai, 14:25 Uhr: Fenerbahce Istanbul intensiviert Interesse an Serhou Guirassy +++ Steht Serhou Guirassy vor dem Absprung beim BVB? Nach Informationen der "Bild" hat Fenerbahce Istanbul das Interesse an dem Stürmer wieder intensiviert. Bereits im vergangenen Winter war der Stürmer am Bosporus ein heißes Thema, ein Transfer scheiterte jedoch vor allem daran, dass Borussia Dortmund Guirassy nicht abgeben wollte und dieser selbst einem Wechsel in die Türkei offenbar skeptisch gegenüberstand. Inzwischen scheint sich die Haltung des Angreifers jedoch gewandelt zu haben. Zwischen den Beratern des Torjägers (15 Saisontore) und dem Traditionsklub sollen bereits konkrete Gespräche über ein mögliches Engagement stattgefunden haben. Allerdings befindet sich der Verein nach der Trennung von Trainer Domenico Tedesco im April sowie mehreren personellen Veränderungen aktuell in einer Phase des Umbruchs. Ohnehin gilt der Vertrag des Stürmers in Dortmund bis zum Jahre 2028. Ab Juli könnte der Angreifer den Verein für rund 35 Millionen Euro verlassen. Diese Ausstiegsklausel greift allerdings ausschließlich bei ausgewählten Top-Klubs wie Paris oder Barcelona – Fenerbahce gehört nicht dazu. Daher wäre die Ablösesumme frei verhandelbar.

+++ 04. Mai, 06:50 Uhr: BVB-Bosse wollen Niko Kovac wohl langfristig binden +++ Die Personalie Niko Kovac ist bei Borussia Dortmund nicht unbedingt unumstritten. Gerade in der BVB-Fanszene kritisieren immer wieder Fans die destruktive Spielweise der Dortmunder. Obwohl die Saison sowohl im Pokal als auch in der Champions League frühzeitig beendet war, genießt Kovac aber offenbar ein hohes Standing bei den BVB-Bossen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, sollen in den kommenden Wochen Gespräche mit Kovacs Management aufgenommen werden, um den 2027 auslaufenden Vertrag frühzeitig langfristig zu verlängern. Damit sollen auch die anhaltenden Gerüchte um die Zukunft des Kroaten im Keim erstickt werden. "Wir haben unsere Überzeugung zu Niko bereits klar geäußert. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm zusammen", sagte Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book infolge der Niederlage in Gladbach. "Ich wurde schon vor dem heutigen Spiel darauf angesprochen und habe mich sehr positiv dazu geäußert. Daran hat sich durch die Niederlage ganz sicher nichts geändert."

+++ 03. Mai, 11:28 Uhr: Fehlende Talentförderung? BVB-Coach Kovac widerspricht Vorwürfen vehement +++ Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac sieht sich schon seit Jahren dem fast ständigen Vorwurf ausgesetzt, zu wenige junge Spieler zu fördern. Diesen Vorwurf versuchte der Coach nun zu widerlegen, indem er konkrete Beispiele nannte. "Ich habe auch schon gehört, dass ich angeblich mehr auf Erfahrung setze als die meisten anderen Trainer. Aber da gibt es schon eine etwas längere Liste junger Spieler, die sich in den vergangenen Jahren und auch aktuell sehr gut unter meinem Trainerteam und mir entwickelt haben, bevor die jeweiligen Klubs sie teuer verkauft haben", sagte der 54-Jährige der "FAZ", bevor er tatsächlich ins Detail ging. "Luka Jovic in Frankfurt war 20 Jahre alt, in Monaco hat Aurelien Tchouameni bei mir als Achtzehnjähriger gespielt. Felix Nmecha habe ich als sehr jungen Spieler in Wolfsburg eingesetzt, genau wie Micky van de Ven. Jesus Vallejo war mit 18 Jahren Stammspieler in Frankfurt, Aaron Anselmino hat hier in Dortmund fast immer gespielt, wenn er fit war. Und im Moment steht hier fast jede Woche Jobe Bellingham in der Startelf, der ist 20“, erklärte Kovac. Bellingham holte der BVB im Sommer 2025 von Premier-League-Aufsteiger Sunderland und nach anfänglichen Schwierigkeiten findet sich der junge Engländer in Dortmund sportlich immer besser zurecht. Erst kürzlich sorgte Kovac zudem für das Bundesliga-Debüt des erst 16-jährigen US-Amerikaners Mathis Albert beim 4:0-Heimsieg gegen Freiburg. Der 18-jährige Italiener Samuele Inacio stand gegen die Breisgauer sogar in der Startelf.

+++ 01. Mai, 14:20 Uhr: Top-Klubs jagen wohl BVB-Talent Inacio +++ Samuele Inacio ist einer der großen Gewinner der letzten Wochen bei Borussia Dortmund. Der talentierte Offensivspieler kam in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen insgesamt 119 Minuten zum Einsatz und zeigte dabei teils gute Leistungen. Auch bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern Ende Februar stand der 18-Jährige rund 15 Minuten auf dem Platz. Die Entwicklung des Italieners scheint den europäischen Top-Klubs dabei nicht zu entgehen. Wie die "Bild" berichtet, haben sowohl der FC Barcelona als auch Paris Saint-Germain ein Auge auf Inacio geworfen. Sein Vertrag bei den "Schwarz-Gelben" läuft noch bis Sommer 2027. Der BVB soll an einer Verlängerung sehr interessiert sein. Noch ist unklar, wie Inacio seine Zukunft sieht. An Optionen scheint es ihm jedoch nicht zu mangeln.

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+++ 30. April, 07:23 Uhr: Danilho Doekhi im Fokus des BVB? +++ Nachdem der Name Danilho Doekhi in der vergangenen Woche erstmals beim BVB gefallen war, nimmt die Personalie offenbar Fahrt auf. Der Niederländer wird Union Berlin wohl ablösefrei verlassen. Laut Fabrizio Romano soll der BVB interessiert sein, genau so allerdings wie saudi-arabische Klubs. Auch Leeds United soll Interesse zeigen. Doekhi verpasste seit Beginn der Saison 2024/25 keine Bundesliga-Minute.

+++ 29. April, 18:28 Uhr: Jobe Bellingham macht eindeutigen Kommentar über BVB-Zukunft +++ Insgesamt kommt Jobe Bellingham auf 42 Einsätze und vier Vorlagen für "Schwarz-Gelb" diese Saison. Nur ein Tor fehlt noch. So sieht es der Brite zumindest selbst. "Ich würde auf jeden Fall gerne mehr nach vorne kommen und im letzten Drittel mehr beitragen. Das ist etwas, was ich mir selbst immer wieder sage, dass ich es mehr tun muss", sagte der 20-Jährige gegenüber BVB-Vereinsmedien. Doch dafür sei noch mehr als genug Zeit. "Ich werde noch lange hier sein und bin froh, dass ich diesen Rhythmus finde", erklärte Bellingham. Er wolle unbedingt weiter an sich arbeiten und fühle sich vom Klub dabei gut unterstützt. "Ich versuche wirklich, mein Spiel zu analysieren und mich immer zu verbessern. Je mehr man spielt, desto mehr findet man seinen Rhythmus", führte der Mittelfeldspieler aus. Mittlerweile kenne er seine Mitspieler, die Formation und die Spielweise besser und wolle sich in Dortmund weiter verbessern.

+++ 23. April, 17:45 Uhr: Ex-Coach Nuri Sahin bestätigt BVB-Vorstoß bei Real-Star Arda Güler +++ Borussia Dortmund hat in der Saison 2024/25 versucht, Arda Güler von Real Madrid auszuleihen. Das bestätigt der damalige BVB-Trainer Nuri Sahin. "Ich wollte Arda unbedingt nach Dortmund holen", sagte der 37-Jährige dem YouTube-Kanal "KAFA Sports". Allerdings hatte Güler kein Interesse, sagte Sahin deshalb bezüglich seiner Entscheidung zum Real-Verbleib: "Trainer, ich werde mir dieses Trikot schnappen, egal was passiert." Statt sich verleihen zu lassen, stellte sich der türkische Star dem Konkurrenzkampf bei Real und setzte sich tatsächlich durch. Mittlerweile ist er Stammspieler bei den Madrilenen und Sahin ist auch längst nicht mehr Coach in Dortmund, sondern in der Süper Lig bei Basaksehir.

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