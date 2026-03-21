Bundesliga - Werder Bremen verschärft im Abstiegsgipfel die Krise beim VfL Wolfsburg

ran Fußball Bundesliga 1. FC Köln - Lukas Kwasniok völlig genervt von El-Mala-Fragen: "Pervers" Videoclip • 02:34 Min Link kopieren Teilen

Der VfL Wolfsburg verliert das Heimspiel gegen Werder Bremen. Damit droht den Gastgebern mehr denn je der Abstieg.

Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegsgipfel der Bundesliga gegen den ebenfalls bedrohten Konkurrenten Werder Bremen den nächsten Rückschlag kassiert. Beim Heim-Debüt von Rückkehrer Dieter Hecking mussten sich die Niedersachsen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben – nach zehn Spielen ohne Sieg wird die Lage in der Autostadt immer brenzliger. Justin Njinmah (68.) traf für die Bremer, die sich mit nun 28 Zählern auf dem Konto etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafften. Für ein Aufatmen ist es aber noch zu früh. FCB-Noten: Olise knapp an der Bestnote vorbei, Karl schwächelt Die Wolfsburger, bei denen Moritz Jenz mit Gelb-Rot vom Platz flog (90.+2), stecken derweil tief in der Gefahrenzone. Als Tabellen-17. droht mit 21 Punkten der Absturz in die Zweitklassigkeit. Auf den lang ersehnten Befreiungsschlag muss der VfL dabei weiter warten, Hecking bleiben für seine Rettungsmission nur noch sieben reguläre Partien.

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Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei Das so wichtige Duell um den Klassenerhalt wurde dabei von Auseinandersetzungen am Rande des Spiels begleitet. Laut der Polizei Wolfsburg kam es zu mehreren Festnahmen von Werder-Fans, demnach sei es zu Angriffen auf Ordner gekommen, die Einsatzkräfte hätten einschreiten müssen. Die Fanhilfe Bremen warf den Beamten dagegen "massive Übergriffe" vor. Einige Plätze im Gästebereich blieben augenscheinlich leer. Auf der anderen Seite empfing die gut gefüllte Nordkurve im ersten Heimspiel nach den Fan-Tumulten die Wolfsburger Mannschaft, machte mit zahlreichen Bannern ihr Anliegen aber deutlich. "Nicht für irgendwelche Spieler - wir singen nur für unseren Verein", war dort unter anderem zu lesen. Sportlich war der Druck für beide Teams im Vorfeld groß gewesen. Dieser gehöre jedoch "in der Situation dazu, den können wir auch nicht wegreden, der ist da", erklärte VfL-Coach Hecking. Druck könne aber "auch Kräfte freisetzen". Auf dem Rasen versuchten die Gastgeber, den Worten ihres Trainers Taten folgen zu lassen, und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Richtig gefährlich wurden beide Teams in der Anfangsphase aber nicht.

VfL Wolfsburg scheitert an Backhaus und Zielgenauigkeit Eine gute Freistoßposition für die Bremer konnte Cameron Puertas nicht nutzen. Wolfsburg-Keeper Kamil Grabara parierte nicht nur dessen direkten Versuch, sondern auch den Nachschuss von Yukinari Sugawara (12.). Auf der anderen Seite bewahrte Werder-Torhüter Mio Backhaus (16.) nach einer Ecke sein Team vor einem Rückstand. Beide Teams waren bemüht, offensive Akzente zu setzen, scheuten aber das letzte Risiko. Vor allem im letzten Drittel fehlte es an Präzision. Wolfsburg machte zunehmend Druck, ließ aber die entscheidende Durchschlagskraft vermissen, Mohamed Amoura (60.) verfehlte zudem knapp. Stattdessen ließ Njinmah den Bremer Anhang jubeln. Wolfsburg versuchte in der Schlussphase, Schadensbegrenzung zu betreiben.

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