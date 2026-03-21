Am 27. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den Aufsteiger Hamburger SV. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 14:33 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Dortmund:

HSV:

Nach einem souveränen Sieg gegen den zuletzt formstarken FC Augsburg (2:0) empfängt Borussia Dortmund am 27. Spieltag den Hamburger SV.

Trotz des Unentschiedens des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen geht es für den BVB wohl nur noch darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Derzeit hat man neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern und acht Punkte auf Platz 3.

Der HSV hat sich zuletzt mit einem Sieg gegen den VFL Wolfsburg (1:2) zumindest Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen Köln gab es anschließend ein 1:1-Unentschieden.

Im Hinspiel sah es lange so aus, als ob Dortmund das Spiel an der Elbe für sich entscheiden könnte, ehe Ransford Königsdörffer die Partie kurz vor Schluss in der 97. Minuten ausglich.

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