ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Eberl zur WM-Debatte um Neuer: "Bin nicht Bundestrainer" Videoclip • 03:39 Min Link kopieren Teilen

In wenigen Wochen beginnt die WM-Endrunde 2026. Nun tritt Bundestrainer Julian Nagelsmann im "Sportstudio" auf. ran fasst die wichtigsten Aussagen im Liveticker zusammen.

Die Spannung mit Blick auf die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steigt und kurz vor der Bekanntgabe des deutschen Kaders ist Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstagabend ab 23:00 Uhr im "Sportstudio" des "ZDF" zu Gast. Mit Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada gibt es aktuell natürlich einige heiße Themen, besonders die anstehende Kadernominierung Nagelsmanns. Manuel Neuer vor WM-Comeback? Bayern-Keeper befeuert Spekulationen Immer mehr verdichten sich etwa die Zeichen, dass der eigentlich aus dem DFB-Team bereits zurückgetretene Torhüter Manuel Neuer bei der WM ein Comeback geben dürfte. Zuletzt wurde etwa übereinstimmend berichtet, dass Neuers Name auf der Liste des DFB gestanden haben soll, die mit einem vorläufigen Großaufgebot von 55 Spielern an die FIFA übermittelt wurde. Aus dieser Liste ergibt sich schlussendlich dann auch der finale 26-Mann-Kader Nagelsmanns für die WM 2026. ran fasst die wichtigsten Nagelsmann-Aussagen im Liveticker zusammen.

+++ Update, 00:04 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++ Nun ist der Auftritt von Julian Nagelsmann im "Sportstudio" zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen.

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+++ Update, 23:58 Uhr: Bundestrainer spricht über Woltemade +++ "In Newcastle hat er es nicht ganz so einfach, die Saison dort verläuft für den Klub nicht gut, er ist daher oft weit weg vom Tor, ist aber kein Parade-Konterstürmer. Bei uns in der Nationalmannschaft hat er es meistens sehr gut gemacht", erklärte Nagelsmann zu Nick Woltemade.

+++ Update, 23:48 Uhr: Nagelsmanns Devise: Schnell die WM-Form finden, dann ist vieles möglich +++ "Es ist eine Frage, wie man in ein Turnier startet, welche Dynamik da möglicherweise entsteht. Wenn wir schnell im Turnier eine gute Form finden, ist vieles möglich", blickt Nagelsmann auf die Endrunde voraus.

+++ Update, 23:45 Uhr: Temperaturen und Luftfeuchtigkeit als größte Herausforderung +++ "Dass man über eine lange Zeit hoffentlich die Spannung hochhält. Wenn wir unsere Gruppengegner anschauen, denke ich schon, dass wir am wenigsten die hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit gewöhnt sind", sagte Nagelsmann zur Herausforderung bei der WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

+++ Update, 23:41 Uhr: Nagelsmann will jeden Spieler selbst informieren +++ "Jeder Spieler ist besonders und hat das Recht, die Information von mir zu bekommen", erklärte Nagelsmann abschließend zur Personalie Neuer.

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+++ Update, 23:36 Uhr: Keine klare Neuer-Aussage vom Bundestrainer +++ "Auf der Liste stehen zahlreiche Spieler drauf mit deutschem Pass, die aber in meiner Ära teilweise noch gar nicht gespielt haben", sagte Nagelsmann auf die Frage, warum Neuer angeblich auf der Liste an die FIFA stehe, die 55 Namen beinhaltet. Aus dieser vorläufigen Kaderliste ergibt sich schlussendlich auch der finale WM-Kader.

+++ Update, 23:32 Uhr: Nagelsmann weicht Neuer-Frage aus +++ "Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich immer zuerst das Gespräch mit dem Spieler suche", sagte der Bundestrainer auf die Frage, ob Manuel Neuer im WM-Kader dabei sein werde.

+++ Update, 23:29 Uhr: Nagelsmann - "Spreche heute nicht über einzelne Spieler" +++ "Für mich ist die Kommunikation mit dem Spieler persönlich wichtig. Deshalb spreche ich heute auch nicht über einzelne Spieler", sagte der Bundestrainer darüber, ob er im Rahmen der Kadernominierung mit allen Spieler Kontakt aufnehme - auch mit jenen, für die es nicht für den Kader reichen wird.

+++ Update, 23:25 Uhr: Nagelsmann - Spieler-Analyse via Scouting-Feed +++ "Wir schauen alle Spiele an den Spieltagen, aber natürlich nicht alle live im Stadion, sondern über einen Scouting-Feed beobachten wir Spieler, die für uns infrage kommen", sagte Nagelsmann zu den logistischen Herausforderungen.

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+++ Update, 23:03 Uhr: Nagelsmann - "Man kann schon erkennen, was das Puzzle ergeben soll" +++ "Man kann schon erkennen, was das Puzzle ergeben soll. Es gibt aber auch viele Personalien, die man hin und her diskutiert", sagte Nagelsmann zur bevorstehenden Kadernominierung für die WM-Endrunde.