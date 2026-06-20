Eintracht Frankfurt - Albert Riera tritt nach Aus heftig nach: "Wie Brad Pitt und Angelina Jolie"

Albert Riera hat einen guten Monat nach seiner Entlassung als Trainer von Eintracht Frankfurt deutliche Vorwürfe gegen seinen Ex-Verein erhoben und sieht die Schuld für das Scheitern exklusiv bei seinem Ex-Klub.

"Ich weiß nicht, ob es jemand besser gemacht hätte, wir werden es nie erfahren", sagte der Spanier in einem Interview mit dem TV-Sender "Sportklub" in seiner früheren Wahlheimat Slowenien.

"Die Vereinspolitik sieht vor, dass der Trainer keinen Einfluss auf Scouting und die Mannschaftszusammensetzung hat. Das ist nicht das richtige Umfeld für mich, und ich wusste, dass wir langfristig nicht zusammenarbeiten können", sagte Riera, der im Mai nach nur dreieinhalb Monaten gehen musste. Dem Verein seien "Namen wichtiger als Ergebnisse" gewesen, sagte Riera.

Der frühere Liverpool-Profi, der in seiner Eintracht-Zeit regelmäßig mit skurrilen Äußerungen in Pressekonferenzen aufgefallen war, knüpfte daran bei "Sportklub" an. Dort verglich er seine Beziehung zur Eintracht mit jener zwischen "der hinreißenden Angelina Jolie und dem charmanten Brad Pitt".

"Beide sind wunderbar, aber sie passen einfach nicht zusammen", sagte Riera: "Warum? Weil es nicht nur auf Äußerlichkeiten ankommt, sondern auf die kleinen Details, die darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort."