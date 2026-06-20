ran Fußball WM 2026 - Spielerfrau fürchtet Shitstorm: "Meistgehasste Deutsche" Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster geöffnet. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 20. Juni, 17:36 Uhr: Casemiro wird wohl Mitspieler von Lionel Messi +++ Früher Rivalen, bald Teamkollegen? Casemiro gehört zu den Topstars der Weltmeisterschaft, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. Laut Fabrizio Romano soll es den Brasilianer, der jahrelang bei Real Madrid zu den tragenden Säulen gehörte, in die MLS zu Inter Miami ziehen. Damit würde der 34-Jährige in Zukunft an der Seite von Lionel Messi spielen. Im Instagram-Post äußert Romano, dass sich der Mittelfeldspieler bereits mit dem Beckham-Team vollständig geeinigt habe. Lediglich die Unterschrift und die Bekanntgabe würden fehlen. Somit darf sich Inter Miami über einen Routinier mehr im Kader freuen. Mit Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba und Rodrigo De Paul hat Miami bereits mehrere Legenden in den eigenen Reihen. Mit Casemiro würde ein fünffacher Champions-League-Sieger dazukommen.

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+++ 15. Juni, 11:10 Uhr: Fix! Marc Cucurella wechselt zu Real Madrid +++ Marc Cucurella ist ab sofort ein "Königlicher". Wie Real Madrid bekannt gab, unterschrieb der Spanier einen Vertrag bis 2032 beim Rekordmeister. Damit kehrt der 27-Jährige nach fünf Jahren in seine Heimat zurück. 2021 war Cucurella, der aus dem Nachwuchs des FC Barcelona durchlief, vom FC Getafe zu Brighton & Hove Albion nach England gewechselt. Ein Jahr später erfolgte für rund 65 Millionen Euro der Transfer zum FC Chelsea. Dort besaß er noch einen Vertrag bis 2029. In Deutschland machte er vor allem mit seinem nicht geahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 zwischen dem DFB-Team und Spanien (1:2 nach Verlängerung) Schlagzeilen. Seither wird er bei Spielen in der Bundesrepublik von Teilen der Zuschauer ausgepfiffen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Cucurella der gewünschte Linksverteidiger des neuen Real-Trainers Jose Mourinho sein. Die "Blancos" sollen sich mit dem FC Chelsea auf eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro plus fünf weitere in Form von Boni geeinigt haben. Cucurella ist seit 2024 Stammspieler bei der spanischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison verpasste der Premier-League-Klub die Qualifikation für das internationale Geschäft.

+++ 14. Juni, 9:10 Uhr: Amorim offenbar Favorit auf Trainerjob bei AC Mailand +++ Lange Zeit sah es so aus, als würde Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner bei der AC Mailand anheuern. Doch jetzt haben die Italiener offenbar einen anderen Favoriten aufgetan. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll Ruben Amorim die besten Karten haben, den gefeuerten Massimiliano Allegri zu beerben. Allegri musste gehen, nachdem er die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte. Auch Amorim war erst im Januar nach einem glücklosen Engagement bei Manchester United freigestellt worden. Zuvor hatte er sich mit zwei Meisterschaften mit Sporting Lissabon einen Namen gemacht. Bei den Milan-Bossen sei er angesehen, weil seine Mannschaften aggressiv spielen und hoch pressen würden. Schon einmal stand Amorim auf der Shortlist der "Rossoneri", ehe man sich im Juni 2024 für Paolo Fonseca entschieden hatte. Während die Trainerfindung in die heiße Phase geht, ist eine andere Entscheidung schon getroffen. Ralf Rangnick, der lange als möglicher Sportvorstand gehandelt wurde, verlängerte seinen Vertrag als österreichischer Nationaltrainer noch vor der WM bis 2028.

+++ 13. Juni, 16:58 Uhr: Holt Arsenal einen Ex-Düsseldorfer? +++ Der FC Arsenal lotet laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano wohl eine Verpflichtung des früheren Düsseldorfers Christos Tzolis aus. Demnach sollen die Londoner erste Kontakte zum griechischen Flügelspieler hergestellt haben, der aktuell beim FC Brügge unter Vertrag steht. Wie "The Athletic" berichtet, soll das Preisschild bei Tzolis bei 40 Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis zum Sommer 2029. Für die Fortuna spielte Tzolis in der Saison 2023/24. In 37 Pflichtspielen für die Düsseldorfer erzielte der Grieche 24 Treffer und bereitete zehn Treffer vor.

+++ 13. Juni, 8:00 Uhr: Toppmöller vor Unterschrift bei Champions-League-Klub +++ Dino Toppmöller gilt offenbar als Topkandidat beim französischen Vizemeister RC Lens. Wie "Foot Mercato" berichtet, soll der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt die Nachfolge von Pierre Sage antreten, der wiederum vor einem Wechsel in die Premier League zu Crystal Palace steht. Toppmöller gilt auch als Wunschkandidat, weil er fließend Französisch spricht. Der "Bild" zufolge müssen zwar noch Details geklärt werden. Der 45-Jährige soll in Lens aber einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Für Toppmöller würde das auch eine Rückkehr in die Champions League bedeuten. Auch die Eintracht hatte er schon in die Königsklasse geführt, ehe er im Januar in seinem dritten Jahr in Frankfurt entlassen wurde.

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+++ 11. Juni, 21:45 Uhr: Konkurrenzkampf vom Stadtrivalen um Elliot Anderson +++ Nottingham Forest ist wohl auf ein Transfer-Rekord aus. Laut "The Athletic" lehnten sie das 140-Millionen-Angebot von Manchester City an Mittelfeld-Star Elliot Anderson ab. Stattdessen fordern sie offenbar einen Betrag, der Geschichte schreiben würde. Ein Sockelbetrag von 123 Millionen plus 17 Millionen in Bonuszahlungen bot ManCity für den Mittelfeld-Star. Forest soll hingegen auf 145 Millionen, ohne jegliche Zusatzklauseln bestehen. Ein Angebot in dieser Höhe würde mit dem britischen Rekordtransfer vom FC Liverpool an Alexander Isak gleichziehen. In 37 der 38 Premier-League-Spiele stand Anderson bei Nottingham in der Startelf und galt als absoluter Motor im Mittelfeld. Mit dieser Leistung erkämpfte er sich unter anderem auch seinen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft. Nun sollen Top-Vereine bei dem Klub aus den East Midlands Schlange stehen. Neben Manchester City soll Manchester United ihr Interesse an Anderson kundgetan haben. Konkurrenzfähig sollen die 'Red Devils' bei Angeboten in dieser Höhe allerdings nicht sein, womit sie aus dem Rennen wären. Insbesondere weil sich Forest alles andere als verkaufsfreudig zeigt: "Ich glaube, wenn wir um andere Ziele spielen wollen, müssen wir unsere besten Spieler behalten", sagt Nottingham-Trainer Vitor Pereira über das Talent. Falls Forest doch einem Verkauf unter ihrer Forderung in Erwägung ziehen sollte, dürfte City also die Nase vorne haben. Fakt ist jedenfalls: Anderson steht bei Nottingham Forest bis Juni 2029 unter Vertrag. Damit sitzt der Tabellensechzehnte der abgelaufenen Premier-League-Saison am längeren Hebel.