Der spanische Topklub Real Madrid hat in einem offiziellen Statement Medienberichte dementiert, wonach die Spanier Kontakt zu Bayern-Star Michael Olise aufgenommen hätten.

Zudem bekräftigten die "Königlichen" "die ausgezeichnete institutionelle Beziehung zu Bayern München", mit dem Real "eine lange Geschichte gegenseitigen Respekts, Zusammenarbeit und Bewunderung verbindet, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen".

In dieser Erklärung bekräftigten die Spanier, dass sie "weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld" gehabt hätten.

Real Madrid hat am Samstagabend mit einem offiziellen Statement auf die Berichterstattung über ein angebliches Interesse an Bayern-Star Michael Olise reagiert.

Gerüchte um Angebot über 220 Millionen Euro

Zuletzt gab es unter anderem Berichte, dass Real ein Angebot über 220 Millionen Euro Ablöse für Olise vorbereiten würde.

Der wiedergewählte Real-Präsident Florentino Perez hatte immer wieder damit für sich geworben, ein Angebot über 150 Millionen Euro für die Verpflichtung eines Stammspielers eines Champions-League-Klubs abgeben zu wollen. Medienberichten zufolge sollte es sich dabei um Bayern-Star Olise gehandelt haben.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Meldungen, wonach der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem französischen Nationalspieler vorzeitig bis 2031 verlängern wolle und dem 24-Jährigen bei einer Unterschrift eine Verdopplung seines Gehalts winke.

Der aktuelle Kontrakt Olises an der Säbener Straße läuft noch bis zum 30. Juni 2029. In der erfolgreichen Vorsaison, die die Münchner mit dem nationalen Double abschlossen, war Olise einer der Schlüsselspieler.

In 52 Pflichtspielen steuerte der Flügelstürmer 22 Tore und 31 Vorlagen bei. Unter anderem glänzte Olise auch im Viertelfinale der Champions League gegen Real. Beim 2:1-Erfolg in Madrid leistete der Franzose einen Assist, beim 4:3-Sieg in der Allianz Arena traf er dann selbst.

Auch bei der WM hatte Olise im ersten Spiel gegen Senegal (3:1) geglänzt und war als Man of the Match ausgezeichnet worden.