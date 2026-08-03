RB Leipzig: Peter Gulacsi verlässt Klub nach elf Jahren - WM-Keeper kommt wohl als Ersatz

Peter Gulacsi und RB Leipzig gehen künftig getrennte Wege. Der Verein verabschiedet den Keeper als einen der "wichtigsten Spieler unserer bisherigen Klubgeschichte".

Die Wege von Torwart Peter Gulasci und dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig trennen sich nach elf Jahren. Der 36 Jahre alte Ungar wechselt zum spanischen Erstligisten FC Villarreal, wie beide Klubs am Montag bestätigten.

Ersatz steht offenbar bereit: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der norwegische WM-Stammkeeper Örjan Nyland (35), in der Saison 2022/23 bereits bei den Sachsen unter Vertrag, zu RB zurückkehren.

"Pete gehört ohne jeden Zweifel zu den wichtigsten Spielern unserer bisherigen Klubgeschichte. Als er 2015 zu uns kam, standen wir noch in der 2. Bundesliga. Elf Jahre später verabschieden wir einen Aufstiegshelden, Pokalsieger, ehemaligen Kapitän und langjährigen Rückhalt, der die Entwicklung von RB Leipzig entscheidend mitgeprägt hat", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Gulasci, mit 362 Pflichtspielen auf Rang drei der RBL-Rekordspielerliste, unterschrieb beim Vorjahresdritten der spanischen Liga einen Vertrag bis 2028. Sein Vertrag in Leipzig lief ursprünglich noch ein Jahr, RB kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse im niedrigen Millionenbereich.

Neue Nummer eins in Leipzig soll der 24 Jahre alte Belgier Maarten Vandevoordt werden, der den 58-maligen ungarischen Nationalspieler Gulasci nach dessen Knieverletzung am Ende der vergangenen Saison bereits stark ersetzt hatte.