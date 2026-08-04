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Bundesliga 2026/27: Heimtrikot-Ranking aller 18 Mannschaften - Schalke enttäuscht, Bayern bei den Trikots schon Meister?
Aktualisiert:von Luis Woppmann
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FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise
Videoclip • 01:18 Min
Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran rankt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.
Mit dem Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart startet am 28. August die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.
Mittlerweile haben die 18 Bundesligisten ihre Heimtrikots für die kommende Spielzeit veröffentlicht.
Neben zwei Rückkehrern gibt es dabei mit der SV Elversberg auch einen Neuling, der erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen wird.
ran bewertet alle 18 Heimtrikots der neuen Spielzeit in einem Ranking.
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Platz 18: SC Freiburg
Der SC Freiburg kommt mit unterschiedlich dicken Linien und einem diagonalen Schnitt daher. Gerade die unterschiedliche Breite der Linien lässt das Trikot allerdings nicht wirklich rund erscheinen, der Brust- und Ärmelsponsor wirken auch eher wie Fremdkörper.
Platz 17: SV Elversberg
Die SV Elversberg traut sich mit dem ersten Bundesligatrikot ihrer Vereinsgeschichte zu wenig. Das schwarz-weiße Schachbrettmuster mit goldenen Akzenten ist insgesamt in Ordnung, aber nicht mehr als das.
Platz 16: Borussia Mönchengladbach
Nach zwei starken Trikots in Folge hat Borussia Mönchengladbach in dieser Saison stark nachgelassen. Das Dot-Pattern wirkt nicht wirklich durchdacht und einen Schritt drüber.
Platz 15: RB Leipzig
RB Leipzig bleibt seinen Vereinsfarben treu, die Nadelstreifen sind ein nettes Detail. Besonders im Vergleich zu den Trikots in den vergangenen Jahren ist dieses Design ein großer Schritt nach vorne - im Vergleich zur Konkurrenz kommt man aber weiterhin eher schlecht weg.
Platz 14: 1. FSV Mainz 05
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat der 1. FSV Mainz 05 den Weiß-Anteil in seinem Trikot deutlich reduziert, dabei heraus kommt ein Trikot, das niemandem weh tut, allerdings auch nicht wirklich begeistern kann. Die Akzente im Hintergrund können diesen Eindruck auch nicht wirklich verbessern.
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Platz 13: Union Berlin
Apropos rotes Trikot, dass niemandem weh tut - das Design von Union Berlin kommt leicht besser weg als dass der Rheinhessen, auch weil die Elemente des Stadiondachs besser integriert sind. Im Vergleich zum sehr ähnlichen Oberteil aus der Saison 2023/24 stellt das Trikot allerdings einen Rückschritt dar.
Platz 12: FC Schalke 04
Mit den traditionell königsblauen Farben von Schalke 04 kann man eigentlich nicht viel falsch machen - das diesjährige Trikot kommt allerdings ziemlich nah daran.
Das Muster, dessen oberer Teil an das Dach der Veltins Arena angelehnt sein soll, wirkt nicht wirklich passend, ebenso wenig der Übergang in das Schachbrettmuster. Es ist ein Trikot, dass sich viel getraut hat, aber mit seinen Ideen nicht vollends überzeugen kann.
Platz 11: Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt setzt im Vergleich zu den Vorjahren auf einen dunkleren Look. Bei genauerer Betrachtung wirken die unterschiedlichen Streifenarten und deren Verteilung aber etwas zu wild, um weiter oben zu stehen.
Platz 10: Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. Die nach unten breiter werdenden Streifen und der ohne Übergang abgeschnittene Oberteil sind aber gewöhnungsbedürftig. Das Muster, das unten am Trikot zu sehen ist, wirkt auch eher deplatziert.
Platz 9: VfB Stuttgart
Ähnlich wie bei den Farben von Schalke 04 kann man beim Design des Heimtrikots des VfB Stuttgart aufgrund des Brustrings recht wenig falsch machen. Der Punkte-Übergang der Ärmel irritiert etwas, dafür ist der Brustring selbst im Vergleich zur vergangenen Saison wieder schlicht gehalten.
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Platz 8: TSG Hoffenheim
Im Vergleich zu den experimentellen Designs der letzten Plätze bleibt das Heimtrikot der TSG Hoffenheim eher schlicht. Die abstrakt dargestellte Hirschstange aus dem Hoffenheimer Ortswappen ist ein netter Touch.
Platz 7: SC Paderborn
Der SC Paderborn, Bezwinger des VfL Wolfsburg in der Relegation, hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten. Das Design wirkt zusammen mit den blauen Linien und grauen Akzenten im Hintergrund stimmig und macht nichts falsch.
Platz 6: 1. FC Köln
Der 1. FC Köln kommt klassisch und schlicht daher. Das rot-weiße Trikot ohne Akzente oder sonstige Details kommt in diesem Trikotjahrgang äußerst gut weg.
Platz 5: Hamburger SV
Nach seinem extrem experimentellen und guten Trikot aus dem Vorjahr setzt der Hamburger SV in seinem zweiten Bundesligajahr nach dem Aufstieg auf einen deutlich weniger gewagten Look. Ähnlich wie der 1. FC Köln dominiert die Farbe weiß, die grauen Akzente und blauen Streifen runden das Trikot solide ab.
Platz 4: Borussia Dortmund
Borussia Dortmund trennt sich im Vergleich zu den Vorjahren zum Großteil von der Farbe Schwarz. Dabei herausgekommen ist ein schlichtes Trikot, dass sich wirklich sehen lassen kann. Manchmal ist weniger einfach mehr.
Platz 3: FC Bayern München
Die Bayern-Fans haben sich nach einem klassischen Heimtrikot gesehnt, und genau das haben sie auch bekommen. Die dunkelrote Streifenoptik passt perfekt zum restlichen Rot-Ton, ebenso gelungen sind die goldenen Akzente am Ärmel und am Kragen.
Platz 2: Werder Bremen
Werder Bremen hat sich an dem Design von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2024/25 orientiert und damit das vierte starke Trikot in Folge hingezaubert. Die grauen und dunkelgrünen Akzente sind sehr gelungen, auch die Zentrierung von Wappen und Ausrüster passen. Ein Trikot, dass keine Wünsche offen lässt.
Platz 1: FC Augsburg
Der FC Augsburg steht souverän an der Spitze. Die Marmor-Optik, die die historischen Wurzeln der Stadt aufgreifen soll, ist wirklich gelungen. Die Grün-, Gold- und Rot-Töne am Kragen und am Ärmel veredeln das Trikot weiter. Dass der Ausrüster, die Trikotsponsoren und das Vereinswappen in einer Farbe gehalten sind, vervollständigt den tollen Gesamteindruck.
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