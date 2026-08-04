Markus Babbel ist Fußball-Experte für ran: Was macht der Europameister von 1996 privat?

ran Fußball 2. Bundesliga: VfL Bochum präsentiert die neuen Trikots - Fans sind schockiert Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Markus Babbel war als Spieler Europameister und im Anschluss auch als Trainer erfolgreich. Wir stellen den ran-Experten genauer vor.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn: Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 09.08. 10:00 • Fussball 2. Bundesliga pur: Highlights des Spieltags Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 24.08. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hallescher FC - FC Schalke 04 Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Markus Babbel: Wo war er bereits als Experte zu sehen? Markus Babbel war sowohl bei großen Spielen und Turnieren als auch bei TV-Shows als Experte im Einsatz. Für ran war er bei den U21-Europameisterschaften 2021 und 2025 dabei sowie bei mehreren Bundesligaspielen vertreten. In den vergangenen Jahren trat Babbel außerdem immer wieder in verschiedenen Fußball-Talkrunden wie bei Sky90 oder im Doppelpass auf. Zudem war er in der Bundesliga-Webshow bei ran zu sehen und gibt regelmäßig Experten-Interview. Babbel ist bekannt für seine offene und direkte Art und versteht es, komplexe Themen in einfachen Worten verständlich zu übermitteln. Dabei scheut er aber nicht davor zurück, auch mal anzuecken. Legendär ist sein Zwist mit Uli Hoeneß. Beim 30. Jubiläum des "Doppelpass" rechnete Bayerns Ehrenpräsident scharf mit Babbel ab: "Markus Babbel liest morgens die 'Bild'-Zeitung und sagt abends, was er denkt. Das ist so unwichtig, wie wenn in China ein Radl umfällt." Babbel setzte im ran-Interview zum Konter an und erklärte, dass er sich durch Hoeneß' Auftritt nur "zu 100 Prozent bestätigt" fühle. Babbel bezeichnete Hoeneß einst als das "größtes Problem des FC Bayern". Das ist Tom Bartels: Alles Wissenswerte zum ARD-Kommentator

Lea Wagner: ARD-Moderatorin verkündet Geburt ihres ersten Kindes - und zieht kuriosen WM-Vergleich

Markus Babbel: Der Europameister erlebt als Spieler Höhen und Tiefen Markus Babbel begann seine aktive Laufbahn in der Jugend des FC Bayern. Der gebürtige Münchner arbeitete sich über die U17 und U19 zu den Profis und etablierte sich nach einer Leihe zum HSV als Stammspieler in der Abwehr. Mit den Münchnern gewann er drei deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und 1996 den UEFA-Pokal. Im Jahr 2000 wechselte er zum FC Liverpool, wo er 2001 den UEFA-Pokal, den FA Cup und den League Cup gewann. DFB-Team: Markus Babbel über Hoffnungsträger Jürgen Klopp und Nagelsmanns Fehler Noch im selben Jahr erkrankte Babbel am Guillain-Barré-Syndrom (GBS), einer seltenen Autoimmunerkrankung des Nervensystems. Dabei greift das Immunsystem fälschlicherweise die Nerven an, was zu Muskelschwäche, Lähmungserscheinungen und starken körperlichen Einschränkungen führen kann. Babbel musste eine Pause vom Profifußball nehmen, kam allerdings in der Saison 2003/04 zurück. Im Sommer 2003 folgte eine Leihe zu Blackburn, ehe er nach Deutschland zum VfB Stuttgart zurückkehrte. Mit den Schwaben gewann er 2007 völlig überraschend den Meistertitel Für das DFB-Team durfte Babbel zwischen 1995 und 2000 51-mal ran. Im Jahr 1996 gewann er mit Deutschland den Europameistertitel.

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Markus Babbel: Rasante Trainer-Saison mit dem VfB Stuttgart Markus Babbel widmete sich nach seinem Karriereende beim VfB Stuttgart im Sommer 2007 seiner Trainerlaufbahn. Die ersten Schritte machte er als Co-Trainer des VfB, für den er in der Saison zuvor noch selbst auf dem Platz gestanden hatte. Im November 2008 wurde Meister-Coach Armin Veh entlassen, woraufhin Babbel die Chance als Cheftrainer bekam. Mit einem unfassbaren Punkteschnitt von 2,39 führte Babbel die Schwaben auf Platz drei, wurde in der Folgesaison jedoch entlassen. Babbel heuerte bei der Hertha an und führte das Team als Zweitliga-Meister zurück ins Oberhaus. Es folgten Stationen bei der TSG Hoffeheim, beim FC Luzern in der Schweiz und bei den australischen Klubs Western Sydney Wanderers und Western United. Seit Januar 2020 ist Babbel hat Babbel kein Job-Angebot als Trainer mehr angenommen und widmet sich seiner Experten-Tätigkeit.

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Markus Babbel: Familienvater mit Faible für Tattoos und Heavy Metal Markus Babbel ist mit der Moderatorin Tina Babbel verheiratet und lebt in Viernheim in der Rhein-Neckar-Region. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im Jahr 2016 geboren wurde. Aus zwei früheren Ehen hat Babbel vier weitere Kinder. Neben dem Fußball hat Babbel eine Leidenschaft für Heavy Metalund Hard Rock und legt sogar auf Veranstaltungen unter dem Namen DJ Bavaria auf. Mit seinem Auftritt als DJ beim Wacken Open Air erfüllte er sich nach eigenen Angaben einen Lebenstraum. Mit seinem Bruder hat er Konzerte von Iron Maiden, Metallica und AC/DC besucht. Zudem besitzt der 53-Jährige ein Faible für Tattoos. Der Ex-Fußballstar trägt die Wappen seiner bisherigen Vereine als Spieler und Trainer auf seinem rechten Oberarm. Zudem hat er mehrere Tätowierungen, die Bezug auf seine Familie nehmen. Privat musste Babbel mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. Hierzu gehört der frühe Tod seines Bruders und seine Erkrankung am Guillain-Barré-Syndrom, die ihn zwischenzeitlich sogar in den Rollstuhl brachte. Sein erfolgreicher Kampf zurück ist eine der bewegendsten Geschichten im Fußball. Babbel erklärte, dass ihn die schweren Momente verändert haben und er nun noch bewusster lebe.

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