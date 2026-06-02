ran Fußball Bundesliga: "Charakterlosigkeit belohnt" - Netzreaktionen zum Hütter-Comeback Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster zwar noch nicht geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 2. Juni, 17:09 Uhr: Wird Leihspieler Fabio Vieira für den HSV nun doch günstiger? +++ Der Hamburger SV hat mit seinem Werben um einen Verbleib von Leihspieler Fabio Vieira laut "Hamburger Abendblatt" wohl zumindest einen Teilerfolg erringen können. Demnach sei der 26-Jährige dem Bericht nach nun bereit, auch in der kommenden Saison das Trikot der Hanseaten zu tragen. Nun braucht es aber noch eine Einigung mit dessen Stammklub FC Arsenal. Nachdem die Kaufoption in kolportierter Höhe von 22 Millionen Euro inzwischen verstrichen ist, müsste nun neu über eine mögliche Ablösesumme verhandelt werden und auch da soll es durchaus positive Entwicklungen für den HSV geben. Arsenal soll nämlich nicht mehr auf die Höhe der Kaufoption bestehen, sondern den Mittelfeldspieler deutlich günstiger abgeben wollen. Im Bericht ist von einer Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro die Rede. Der HSV hingegen hofft, den Leistungsträger der abgelaufenen Saison für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können.

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+++ 31. Mai, 16:15 Uhr: Vuskovic-Rückkehr zum HSV offenbar "unmöglich" +++ Nach einer starken Leih-Saison für den Hamburger SV hatten die "Rothosen" die Hoffnung, Luka Vuskovic weiterhin verpflichten zu können. Daraus wird aber offenbar nichts. Wie "Sky" berichtet, stehe eine weitere Leihe zum HSV nicht zur Debatte. Es gebe keine Gespräche und keine Verhandlungen mit Tottenham Hotspur, heißt es weiter. Bei den Londonern steht der Kroate noch bis 2030 unter Vertrag. Diese Meldung soll der 19-Jährige dem Medium zudem selbst bestätigt haben. Eine HSV-Rückkehr sei "unmöglich". Vielmehr gebe es derzeit zwei Optionen für den Innenverteidiger: Entweder kommt eine langfristige Vertragsverlängerung mit einem Spitzengehalt bei den "Spurs" zustande oder Vuskovic würde zu einem der größten Klubs Europas wechseln. Die Gespräche über seine Zukunft sollen bereits auf Hochtouren laufen.

+++ 30. Mai, 14:42 Uhr: Nach Slot-Entlassung - Liverpool schnappt Leverkusen wohl Wunschtrainer weg +++ Das Aus von Arne Slot beim FC Liverpool könnte unschöne Folgen für Bayer Leverkusen haben. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola der Nachfolger des Niederländers werden. "Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben, um die formellen Schritte abzuschließen", heißt es in der Meldung, "aber die Entscheidung bei #LFC ist gefallen". Iraola, der den AFC Bournemouth in dieser Saison auf den sechsten Tabellenplatz in der Premier League geführt hat, stand offenbar auch ganz oben auf der Leverkusner Liste. Wie der "kicker" zuvor berichtete, befand sich der Werksklub wohl bereits in "finalen Verhandlungen" mit dem Spanier. Bayer sucht derzeit nach einem Nachfolger für den Dänen Kasper Hjulmand, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus stehen soll. Leverkusen hat die Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz beendet und damit die Champions-League-Qualifikation verpasst.

+++ 27, Mai, 10:55 Uhr: Nübel nach VfB-Aus im Fokus von Top-Klubs +++ Nach 129 Einsätzen ist es offiziell: Alexander Nübel wird den VfB Stuttgart im Sommer nach drei Jahren endgültig verlassen. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge habe es durchaus Interesse auf Seiten des VfB gegeben, weiterhin mit dem 29-Jährigen zusammenzuarbeiten, aber die Ablöse und das Gehalt des beim FC Bayern unter Vertrag stehenden Torwarts seien den Schwaben wohl zu teuer gewesen. Aber auch in München hat der Torwart wohl keine Zukunft. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner habe Nübel angeblich bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse an dem gebürtigen Paderborner habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle. Allerdings sollen sich nun gleich zwei internationale Top-Klubs für Nübel interessieren. Juventus Turin und Manchester City sollen beide bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen haben. Das potentielle Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese internationalen Top-Klubs dabei kein Problem. Doch eine endgültige Entscheidung wird wohl noch auf sich warten lassen, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft ersteinmal zur WM in die USA fliegen wird.

+++ 26. Mai, 17:30 Uhr: Füllkrug vor Rückkehr zu Weder Bremen? +++ Niclas Füllkrug steht nicht im deutschen Kader für die WM und kann sich folgerichtig auch nicht auf diese Weise für einen neuen Klub empfehlen. Profitieren könnte davon der SV Werder Bremen, der den 33-Jährigen schon im Winter zurück an die Weser holen wollte. Damals machte die AC Mailand das Rennen und lieh den West-Ham-Profi bis zum Saisonende. Füllkrug konnte aber nicht überzeugen und hat keine Zukunft bei den "Rossoneri". Gleiches gilt für seinen Stammverein West Ham, da der Klub aus der Premier League abgestiegen ist und den Stürmer wohl gerne von der Gehaltsliste hätte. Demnach würde sich für die Bremer die Gelegenheit bieten, Füllkrug für kleines Geld oder sogar ablösefrei zu bekommen. Laut Angaben der "Sport Bild" hat der SVW nun "die große Chance" auf die Rückholaktion, zumal der Spieler bereits im Winter nicht abgeneigt war. Zwar würde er in Bremen weitaus weniger verdienen als bei West Ham, jedoch winkt dem Stürmer wohl eine hohe Abfindung beim Premier-League-Absteiger. Demnach wäre der finanzielle Aspekt für Füllkrug nur zweitrangig. Ebenso soll eine Rolle spielen, dass Füllkrug seinen Lebensmittelpunkt gerne wieder in Hannover hätte. Die Entfernung nach Bremen beträgt mit dem Auto nur gut eine Stunde. Neben dem SVW sollen auch Klubs aus der MLS sowie spanische und italienische Vereine an Füllkrug interessiert sein. Ein Wechsel in die USA kommt für den 33-Jährigen aber aktuell wohl noch nicht infrage.

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