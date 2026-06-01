FC Bayern München: Rummenigge würde sich an Paris St. Germain orientieren

ran Fußball DFB-Team - Lennart Karl klärt auf: Darum trugen alle pinke Schuhe Videoclip • 02:43 Min Link kopieren Teilen

Karl-Heinz Rummenigge sieht in Paris St. Germain den verdienten Champions-League-Sieger. Der Funktionär des FC Bayern München hebt besonders eine Entwicklung hervor.

Die Champions-League-Saison 2025/2026 endete genauso wie jene zuvor. Mit dem Triumph von Paris St. Germain. Nur dass Kapitän Marquinhos den Henkelpott eben nicht wieder in den Münchner, sondern diesmal in den Budapester Nachthimmel reckte. Auch wenn es beim 5:4-Erfolg nach Elfmeterschießen über den FC Arsenal deutlich enger zuging als beim 5:0 über Inter Mailand ein Jahr zuvor, gelten die Franzosen als hochverdienter Champion, taten sie doch weit mehr für das Spiel als die Londoner. Champions League: Paris Saint-Germain stellt neuen Prämien-Rekord auf Nach zahllosen vergeblichen Anläufen sind die beiden Triumphe nicht nur ganz eng mit Erfolgstrainer Luis Enrique verbunden, sondern auch mit der neuen Philosophie des steinreichen Klubs: Statt auf eine Fülle an Stars wird mittlerweile auf ein perfekt harmonierendes Kollektiv gesetzt. Das imponiert auch Karl-Heinz Rummenigge, der Augenzeuge in der Puskas-Arena war und PSG als Vorbild für seinen FC Bayern München auserkoren hat. Der war im Halbfinale denkbar knapp am Titelträger gescheitert.

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Rummenigge über PSG: "Erfolgreich als echte Mannschaft" "Die Lehre für den FC Bayern ist nicht, dass man den teuersten Transfermarkt machen muss, sondern den klügsten", sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters bei "Absolut Bayern": "PSG war erst richtig erfolgreich, als sie vom teuren Starensemble zur echten Mannschaft wurden." Denn mit Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappe jagte der Verein den Henkelpott eben vergebens. Daher ist für ihn klar: "Man muss sich auch nicht ständig an gewissen Engländern oder Spaniern orientieren." Also nicht nach Madrid, Manchester oder Barcelona, wo ab Spätsommer auch Anthony Gordon spielen wird, schauen, sondern eben nach Paris. FC Bayern München: Kane und Olise stehen im Champions-League-Team der Saison Allerdings betonte der FCB-Aufsichtsrat auch, dass die Bayern ohnehin auf einem guten Weg seien und im Grunde vor allem auf sich selbst schauen sollten: "Wir haben einen hervorragenden Trainer, eine klare sportliche Idee und sollten diesen Weg mit Vincent Kompany konsequent weitergehen." Nach fünf Jahren holten die Münchner gerade erst wieder den DFB-Pokal an die Säbener Straße, die 13. Meisterschaft in 14 Jahren wurde höchst souverän eingefahren.

Rummenigge will Fußball mit Spaß und Freude Und zum erstmaligen Finaleinzug in der Champions League seit dem Triumph 2020 fehlte eben auch nicht viel. Daher hielt Rummenigge auch fest: "Paris Saint-Germain ist am Ende der verdiente Sieger, weil sie den attraktivsten Fußball dieser Königsklassen-Saison gespielt haben – zusammen mit dem FC Bayern. Fußball ist ein Spiel, und es soll Spaß machen und Freude verbreiten." Champions League: PSG nach Triumph gegen Arsenal frenetisch empfangen Dafür wollen auch die Bayern weiter sorgen. Und den Krösus des europäischen Fußballs wieder herausfordern. Und vielleicht am Ende mit dessen Waffen schlagen.

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