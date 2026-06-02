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FC Bayern: Dank WM 2026! Millionen-Einnahmen durch abgestellte Nationalspieler
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WM 2026: Welche Nation bekommt hier eine Taufe?
Videoclip • 01:01 Min
Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München profitiert finanziell von der Abstellung zahlreicher Nationalspieler für die WM 2026. Dafür erhalten die Münchner Millionen von der FIFA.
Der FC Bayern München wird für die WM 2026 insgesamt 18 Profis abstellen - die FIFA entschädigt den Rekordmeister dafür mit einer Millionen-Summe.
Wie die Deutsche Kreditbank AG in einer Analyse ermittelte, erhalten die Münchner für Abstellung ihrer WM-Fahrer 3,81 Millionen Euro.
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Damit ist der deutsche Rekordmeister im Ranking aller Klubs, die WM-Teilnehmer abstellen, ganz weit vorne zu finden.
WM 2026: Nur ManCity kassiert mehr als der FC Bayern
Lediglich der englische Topklub Manchester City erhält der Analyse nach noch mehr als der FC Bayern. 4,55 Millionen Euro sollen in die Kassen der Citizens als Entschädigung für die Abstellung der Nationalspieler fließen. Bundesligist Borussia Dortmund ist ebenfalls unter den Top 20 des Rankings, erhält 2,46 Millionen Euro während der WM-Vorrunde für die Abstellung der Nationalspieler.
1899 Hoffenheim (2,07 Millionen Euro), Bayer Leverkusen (1,86 Millionen Euro), Eintracht Frankfurt (1,77 Millionen Euro), der VfB Stuttgart (1,44 Millionen Euro) und RB Leipzig (1,4 Millionen Euro) dürfen sich ebenfalls über beträchtliche Einnahmen durch die Abstellung von Spielern bei der WM freuen.
Zwei Bundesligisten stellen gar keine WM-Teilnehmer ab
Der 1. FSV Mainz 05 gehört ebenfalls noch zur Gruppe der Bundesliga-Klubs, die Ausgleichszahlungen in Millionenhöhe erhalten. Während die Mainzer 1,18 Millionen Euro bekommen sollen, stellen mehrere Bundesliga-Klubs gar keine WM-Teilnehmer ab und erhalten entsprechend auch kein Geld der FIFA. Dies betrifft den Absteiger 1. FC Heidenheim und den 1. FC Köln.
Vergleicht man die Profiligen miteinander, erhält die Premier League mit 38,51 Millionen Euro die mit Abstand höchsten Ausgleichszahlungen der FIFA für die Abstellung von Nationalspielern für die WM 2026. Auf Platz 2 folgt dann schon die Bundesliga mit 21,06 Millionen Euro, gefolgt von der französischen Ligue 1 (16,63 Millionen Euro) und der spanischen La Liga (16,14 Millionen Euro).
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