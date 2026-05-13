ran Fußball Bundesliga BVB-Stars sagen Goodbye - kaum Wehmut im Netz Videoclip • 01:51 Min Link kopieren Teilen

Eine Nachwuchsauswahl des BVB gewinnt sensationell das Finale des Premier League International Cups gegen Real Madrid. Nach dem Spiel zeigen sich die "Königlichen" als schlechte Verlierer.

Sensation im Finale des Premier League International Cups! Eine Nachwuchsauswahl von Borussia Dortmund hat sensationell das Finale mit 1:0 (1:0) gegen den klaren Favoriten Real Madrid gewonnen. BVB-Abschied: Top-Klub macht bei Brandt wohl ernst Den "Königlichen" schmeckte die Pleite überhaupt nicht. Noch vor Ende der Partie im Adams Park der Wycombe Wanderers kam es zu mehreren Rudelbildungen. Die Nerven der jungen Real-Stars lagen ganz offenbar blank. Und auch nach Ende der Partie kam es zu unschönen Szenen. Als das BVB-Team den Coup in einem Jubel-Kreis bejubelte, störten mehrere Spieler der Madrilenen den Reigen und provozierten.

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BVB: Nachwuchs-Team gewinnt Premier League International Cup Die "Schwarz-Gelben" traten beim renommierten Talente-Wettbewerb der englischen Liga, zu dem auch ausgewählte nicht-englische Teams eingeladen waren, mit einer Mischung aus U19-Spielern von Trainer Felix Hirschnagl und U23-Spielern von Coach Daniel Rios an. In der U21-Liga sind pro Team drei ältere Spieler erlaubt. Der Altersschnitt der BVB-Juwele lag dabei jedoch deutlich unter dem der starken Konkurrenz. Nach eigenen Angaben war die Startelf der Borussia im Finale mit durchschnittlich 19,09 Jahren deutlich jünger als die der "Los Blancos" mit 21,09 Jahre.

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Stürmer Taycan Etcibasi erzielte auf Vorlage von Enzo Duarte dos Santos bereits in der 6. Minute das goldene Tor im Finale. Torhüter Aaron Held hielt den BVB-Finalsieg im Anschluss mit mehreren starken Paraden fest. "Geil. Einfach nur geil, weil wir uns von der ersten Minute an treu geblieben sind. Wir wollten Real unser Spiel unbedingt aufzwingen, das haben wir direkt geschafft. Wir hatten richtig gute Phasen, haben aber auch mit Leidenschaft und Köpfchen verteidigt. Die Jungs wollten unbedingt und hatten keine Angst, Fehler zu machen", betonte U23-Trainer Rios. Auch interessant: Kommentar: Perez ist mehr Pate als Real-Präsident

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