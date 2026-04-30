FC Bayern: Geleaktes Trikot sorgt für Aufsehen - Fans sind verärgert

17:30 SAT.1 Bayern Jahrhundertspiel in Paris: FC Bayern verliert 4:5 gegen PSG Videoclip • 02:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das geleakte Wiesn-Trikot der FC Bayern ist anders als alle anderen Oktoberfest-Jerseys zuvor - und sorgt im Netz für einen Aufschrei.

Noch konzentriert sich das Team des FC Bayern voll und ganz auf die laufende Saison. Die Münchner wollen dem Meistertitel schließlich noch den Pokalsieg und den Champions-League-Triumph folgen lassen. Die Marketingabteilung des Klubs aber hat bereits die kommende Saison fest im Blick – und dabei vor allem natürlich das Oktoberfest. Dementsprechend wurde offenbar auch schon am Design des neuen Trikots zur Wiesn-Zeit gearbeitet. Und wenn sich das bestätigt, was derzeit bei "Footy Headlines" kursiert, bricht der FC Bayern kolossal mit der bisherigen Tradition der Oktoberfest-Trikots.

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User von Design des neuen Trikots geschockt Denn statt in Lederhosen- oder Edelweiß-Optik kommt der neue Dress in einem grellen Mix aus allen möglichen Farben daher – als ob das Trikot in sämtliche Farbeimer der Münchner Baumärkte getunkt wurde. Entsprechend entgeistert fallen die ersten Kommentare unter dem entsprechenden Post aus. "Es wird das hässlichste Trikot aller Zeiten sein", schreibt User Mo. Camilo Btrg kommentiert: "Die Farbe erinnert an Erbrochenes oder Säuren, die während des Festes verkauft werden." SCORECAST findet, dass bei dem Trikot "jemand Lederhosen mit einem Paintball-Match verwechselt" hat. Doch nicht nur das Trikot an sich verwundert, sondern auch die Tatsache, dass die Bayern das Shirt womöglich nicht ein einziges Mal während der Zeit des Oktoberfests in München tragen können.

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Nations League statt Bundesliga zur Wiesn-Zeit Denn die UEFA hat zur kommenden Saison den Spielkalender geändert. Statt Bundesliga werden im nächsten Herbst zwischen Ende September und Anfang Oktober vier Spiele der Nations League ausgetragen. Nur der vierte Bundesliga-Spieltag fällt demnach in die Zeit des Oktoberfests. Genauer gesagt wird er am ersten Wiesn-Wochenende - 18. bis 20. September – ausgetragen. Ob sie an diesem Spieltag ein Heimspiel haben, werden die Bayern erst in der zweiten Juni-Hälfte erfahren. Dann wird erfahrungsgemäß der Bundesliga-Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht.

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