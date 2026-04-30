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Borussia Dortmund mit Personalsorgen vor "Prestigeduell" gegen Borussia Mönchenglandbach

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball Bundesliga

Loredana spricht Klartext über Dortmund und die Zukunft der Adeyemis

Videoclip • 01:20 Min

Neben den bereits länger verletzten Niklas Süle, Emre Can und Felix Nmecha wird ein weiterer Spieler ausfallen. Der Verteidiger verpasst damit das Duell gegen seinen Ex-Klub.

BVB-Trainer Niko Kovac muss vor dem vorletzten Auswärtsspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker) kreativ werden. Neben den bereits länger verletzten Niklas Süle, Emre Can und Felix Nmecha wird auch Ramy Bensebaini für die Partie gegen seinen Ex-Klub aufgrund einer Fußverletzung ausfallen.

Kovac teilte mit, dass auch Yan Couto und Jobe Bellingham "wegen Krankheit am Mittwoch und Donnerstag nicht mittrainiert" hätten. Der Kroate gehe jedoch davon aus, dass "es für das Wochenende reichen" könne.

Besser liefe es bei Karim Adeyemi, der am Donnerstag "teilintegriert mitgemacht" hätte, und "auf einem guten Weg" sei. Zum Stand einer möglichen Vertragsverlängerung des 24-Jährigen könne Kovac "keine Angaben" machen: "Er soll erstmal fit werden und dann sehen wir, was passiert."

Einen weiteren Saisoneinsatz des derzeit verletzten Nationalspielers Felix Nmecha, der sich ebenfalls "auf dem Weg der Besserung" befinde, macht Kovac davon abhängig, ob er "von der Mannschaft gebraucht" würde: "Ich kann mir vorstellen, ihn gar nicht mehr einzusetzen, denn er hat die Qualität, auch ohne Bundesligaeinsatz bei der WM dabei zu sein."

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BVB: Youngster Samuele Inacio und Luca Reggiani im Fokus

Die Ausfälle könnte Kovac mit den Youngstern Samuele Inacio und Luca Reggiani auffangen: "Die beiden standen vor der Saison eigentlich gar nicht auf dem Plan für die Saison, aber sie haben uns im Training gezeigt, dass sie sehr viel Qualität haben", schwärmte er.

Im Borussenduell, das laut dem 54-Jährigen immer auch ein "Prestigeduell" sei, wolle der Coach an die "wahrscheinlich beste Halbzeit der bisherigen Saison" anknüpfen, die der BVB in der ersten Halbzeit der vergangenen Woche gegen den SC Freiburg gespielt habe.

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