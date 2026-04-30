Frank Schmidt gibt sich vor dem Spiel beim Rekordmeister mutig, weiß aber um die Stärke der Bayern. Unterschätzen würden sie den Tabellenletzten nicht, ist sich der Heidenheimer Trainer sicher.

Für den FC Bayern ist es ein unbedeutendes "Zwischenspiel" gegen den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, nach dem Spektakel in der Champions League bei Paris Saint-Germain und unmittelbar vor dem Wiedersehen kommt der fast sichere Absteiger nach München.

Eine Chance für den 1. FC Heidenheim? "Dass sie uns unterschätzen, können wir ausschließen, das weiß ich", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Gastspiel in der Allianz Arena am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker), "die Chance liegt bei null."

Die schwächste Auswärtsmannschaft beim Meister, die Schießbude der Liga beim 113-Tore-Champion: "Mehr Außenseiter kann man nicht sein", sagte Schmidt am Donnerstag. Doch es gebe "nichts Schlimmeres, als wenn man vor dem Spiel schon irgendwas abschenkt. Das sind nicht wir, das ist nicht die Mannschaft, das ist nicht unser Verein, das bin nicht ich."