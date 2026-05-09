ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans mit radikaler WM-Forderung: Urbig rein, Musiala raus! Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Jonas Urbig beweist mit seiner starken Leistung in Wolfsburg, dass er bereit für größere Aufgaben ist – sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft.

Das Lob kam von höchster Stelle. Manuel Neuer eilte nach dem Schlusspfiff in Wolfsburg zu Jonas Urbig, klopfte ihm anerkennend auf die Schultern und gratulierte ihm ebenso wie Backup Sven Ulreich zu seiner Topvorstellung. Der Torhüter des FC Bayern war beim 1:0 beim VfL Wolfsburg der Spieler des Spiels, auch wenn Michael Olise mit seinem Siegtreffer zum Matchwinner wurde. Die Noten der Bayern-Stars gegen Wolfsburg Denn vor dem Führungstor verhinderte der unüberwindbare Urbig (ran-Note 2) mit mehreren starken Paraden in der aus Münchner Sicht sehr zerfahrenen ersten Halbzeit einen Rückstand gegen den Tabellen-16. Dementsprechend wussten auch die anderen Mitspieler, bei wem sie sich für den Erfolg bedanken mussten, und Lothar Matthäus attestierte dem Ex-Kölner im TV eine Weltklasseleistung.

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Torwart-Rotation jederzeit ohne Risiko Nicht nur sein Auftritt in Wolfsburg zeigte, welchen Riesenschritt Urbig in dieser Saison gemacht hat. Die beachtliche Zahl von 18 Pflichtspieleinsätzen beweist, dass der 22-Jährige mittlerweile weit mehr als ein reiner Neuer-Ersatzmann ist. Kompany sprach daher nach der Partie von einer "rundum gesunden Konstellation". Denn der Chefcoach kann seine nominelle Nummer zwei jederzeit ohne Risiko ins Bayern-Tor stellen. Entsprechend entspannt blickt man in München auf die laut Sportdirektor Christoph Freund "zeitnah" zu erwartende Entscheidung, ob Neuer noch ein Jahr dranhängt oder nicht. Urbig hat von wenigen Ausnahmen abgesehen bewiesen, dass er zumindest im Alltag schon jetzt in die großen Fußstapfen des Kapitäns treten kann. Deshalb wird er auch für den wahrscheinlichen Fall einer Neuer-Verlängerung in der nächsten Spielzeit eher mehr als weniger Spiele bestreiten.