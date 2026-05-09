ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans mit radikaler WM-Forderung: Urbig rein, Musiala raus! Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Harry Kane war bislang in der Bundesliga fehlerlos vom Punkt. Doch beim Spiel in Wolfsburg verfehlt der Torjäger des FC Bayern München das Ziel per Elfmeter komplett. Ein Wolfsburger hat seine Stollen im Spiel und sorgte damit auch nach dem Spiel noch für Diskussionen.

Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg hätte der Star des FC Bayern München sein Team in Führung bringen können - und verschoss dann historisch. Beim Stand von 0:0 in der 36. Minute trat er zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an, aber vergab erstmals. Duell um die Königsklasse: VfB sendet Statement Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 - und der dritte in dieser Saison.

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Kane rutscht bei Elfmeter leicht weg und verschießt Zuvor war er bereits in der Champions League im Januar gegen Union St. Gilloise (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden (3:2) im August 2025 gescheitert. Kanes Bilanz in der Liga war aber perfekt - bis zum Samstagabend. Bayern-Noten: Fünf Zweier, aber Kane enttäuscht Der 32-Jährige rutschte bei seinem Versuch leicht weg und schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Während des VAR-Checks hatte Wolfsburgs Jeanuel Belocian den Elfmeterpunkt mit den Stollen leicht bearbeitet, stand dabei im Rücken von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck. Seine ersten 24 Elfmeter in der Bundesliga hatte vor Kane kein anderer Spieler verwandelt.