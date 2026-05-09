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FC Bayern München: Harry Kane mit historischem Elfmeter-Fehlschuss - Wolfsburger Sabotage sorgt für Wirbel
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Fans mit radikaler WM-Forderung: Urbig rein, Musiala raus!
Videoclip • 02:02 Min
Harry Kane war bislang in der Bundesliga fehlerlos vom Punkt. Doch beim Spiel in Wolfsburg verfehlt der Torjäger des FC Bayern München das Ziel per Elfmeter komplett. Ein Wolfsburger hat seine Stollen im Spiel und sorgte damit auch nach dem Spiel noch für Diskussionen.
Es menschelte bei Harry Kane. Beim VfL Wolfsburg hätte der Star des FC Bayern München sein Team in Führung bringen können - und verschoss dann historisch.
Beim Stand von 0:0 in der 36. Minute trat er zu seinem 25. Elfmeter in der Bundesliga an, aber vergab erstmals.
Für den Torgaranten aus England war es erst der dritte Fehlschuss vom Punkt seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2023 - und der dritte in dieser Saison.
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Kane rutscht bei Elfmeter leicht weg und verschießt
Zuvor war er bereits in der Champions League im Januar gegen Union St. Gilloise (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden (3:2) im August 2025 gescheitert. Kanes Bilanz in der Liga war aber perfekt - bis zum Samstagabend.
Der 32-Jährige rutschte bei seinem Versuch leicht weg und schoss den Ball rechts am Tor vorbei. Während des VAR-Checks hatte Wolfsburgs Jeanuel Belocian den Elfmeterpunkt mit den Stollen leicht bearbeitet, stand dabei im Rücken von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck.
Seine ersten 24 Elfmeter in der Bundesliga hatte vor Kane kein anderer Spieler verwandelt.
Wolfsburger Elfmeter-Sabotage sorgt für Wirbel
Belocians Aktion blieb auch nach dem Schlusspfiff noch Thema. So kritisierte Bayerns Tom Bischof die Aktion bei "Sky": "Ich weiß, dass Wolfsburg um die Relegation kämpft. Trotzdem finde ich es eine unnötige Aktion. Fairplay sollte man trotzdem machen, auch wenn es um viel geht."
Mehr Verständnis hatte Bayern-Keeper Jonas Urbig. "Für Wolfsburg geht’s um alles, deswegen bin ich gar nicht böse, dass da jemand den Elferpunkt manipuliert hat", so der Bayern-Matchwinner: "Es geht um die Existenz. Wolfsburg hat ein super Spiel gemacht und alles reingeworfen. Insofern kann ich darüber hinwegsehen."
Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany verteidigte den Wolfsburger: "Was sollen sie machen? Einfach klatschen, wenn wir ein Tor machen und sagen, das war gut gespielt? Was soll der Spieler von Wolfsburg machen? Einfach absteigen, ohne alles zu versuchen? Das geht nicht."
Wenn eine solche Aktion im Champions-League-Spiel gegen PSG passiert wäre, hätten die Bayern "schon zwei bis drei Spieler am Elfmeterpunkt" gehabt. "Du darfst nie etwas verschenken", so der Belgier.
Und Wolfsburgs Dieter Hecking? Der moderierte die Aufregung um die Aktion eiskalt ab: "Harry Kane hat heute seinen ersten Elfmeter verschossen - und das tut ihm auch mal gut."
Auch interessant: VfL Wolfsburg kehrt zum traditionellen Zinnenwappen zurück
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