Ungewohnt deutliche Worte: Bayern-Trainer Vincent Kompany kritisiert seinen Youngster Tom Bischof. Der ließ zuvor in einem TV-Interview gleich mehrfach aufhorchen.

Bayerns Defensiv-Allrounder Tom Bischof war nach dem 1:0-Sieg seines Klubs beim VfL Wolfsburg zumindest verbal erstaunlich offensiv unterwegs.

So kritisierte Bischof am "Sky"-Mikrofon, dass die erste Hälfte seiner Mannschaft "gar nicht gut" gewesen sei.

Die vielen Gegentore der letzten Spiele hätten daran gelegen, dass den Bayern "die kleinen Basics" sowie das "Gegenpressing nach Ballverlust" zuletzt "fehlen" würden.

Bei seinem Trainer Vincent Kompany kam das nicht gut an. Auf die Frage, ob er Bischofs Einschätzung zu den Problemen zustimme, antwortete der Bayern-Coach: "Nein, natürlich nicht. Er ist ein junger Spieler, hat Fehler gemacht in diesem Interview."