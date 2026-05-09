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FC Bayern: Vincent Kompany nordet Tom Bischof nach TV-Interview ein
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Bayern - Fans mit radikaler WM-Forderung: Urbig rein, Musiala raus!
Videoclip • 02:02 Min
Ungewohnt deutliche Worte: Bayern-Trainer Vincent Kompany kritisiert seinen Youngster Tom Bischof. Der ließ zuvor in einem TV-Interview gleich mehrfach aufhorchen.
Bayerns Defensiv-Allrounder Tom Bischof war nach dem 1:0-Sieg seines Klubs beim VfL Wolfsburg zumindest verbal erstaunlich offensiv unterwegs.
So kritisierte Bischof am "Sky"-Mikrofon, dass die erste Hälfte seiner Mannschaft "gar nicht gut" gewesen sei.
Die vielen Gegentore der letzten Spiele hätten daran gelegen, dass den Bayern "die kleinen Basics" sowie das "Gegenpressing nach Ballverlust" zuletzt "fehlen" würden.
Bei seinem Trainer Vincent Kompany kam das nicht gut an. Auf die Frage, ob er Bischofs Einschätzung zu den Problemen zustimme, antwortete der Bayern-Coach: "Nein, natürlich nicht. Er ist ein junger Spieler, hat Fehler gemacht in diesem Interview."
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Bischof fordert Urbig bei WM und kritisiert Wolfsburg
Bischof zeigte sich auch auf andere Themen angesprochen launig. Auf die starke Leistung von Keeper Jonas Urbig angesprochen, sagte er: "Brutal, wie er Manuel (Neuer, Anm. d. Red.) vertritt. Ihn kann man auch mal im Sommer mitnehmen. Ich hoffe, er kriegt einen Anruf."
Außerdem rüffelte er Wolfsburgs Jeanuel Belocian, der vor Harry Kanes Elfmeter den Elfmeterpunkt malträtierte. "Ich weiß, dass Wolfsburg um die Relegation kämpft. Trotzdem finde ich es eine unnötige Aktion. Fairplay sollte man trotzdem machen, auch wenn es um viel geht", so der 20-Jährige.
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