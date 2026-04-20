FC Bayern München: Die Geschichte hinter dem skurrilen Kakadu-Hype

Der Kakadu ist endgültig zum Liebling der Bayern aufgestiegen. Der Hype um das Tier nimmt in München mittlerweile kuriose Züge an.

Muss sich Berni bald ernsthaft Sorgen um seine Existenz beim FC Bayern München machen? Der knuddelige Bär ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Maskottchen des alten und neuen deutschen Meisters.

Doch nach der Feier für den vorzeitigen Gewinn des 35. Meistertitels spricht von Berni kaum jemand mehr. Stattdessen ist spätestens seit Sonntag ein Kakadu der große Star im Verein.

Gleich nach dem Schlusspfiff des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart, das die Bayern mit 4:2 gewannen, streiften sich die Spieler ein weißes T-Shirt über. Darauf zu sehen: ein Kakadu mit Meisterschale.

Von Leon Goretzka gibt es sogar Bilder, die ihn in einer Jubelpose mit einem Porzellan-Kakadu zeigen. Fotos, die viel darüber erzählen, wie der Hype um die Papageien-Art bei den Bayern entstanden ist.

Im vergangenen Jahr feierten die Münchner ihren Meistertitel auf dem Sofa - und einige Stars im noblen Lokal "Käfer". Dort entdeckten sie eine Porzellanfigur des Kakadus – und entwendeten sie kurzerhand.

Wie die "Sport Bild" schreibt, reagierte Restaurant-Besitzer Michael Käfer darauf alles andere als verärgert und schenkte der Mannschaft die rund 1000 Euro teure Figur.