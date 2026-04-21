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VfB Stuttgart: Real Madrid will wohl Sebastian Hoeneß

Aktualisiert:

von ran

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Videoclip • 02:50 Min

Real Madrid sucht einen neuen Trainer - und hat ihn wohl in der Bundesliga gefunden.

Sebastian Hoeneß leistet beim VfB Stuttgart hervorragende Arbeit. Vor drei Jahren übernahm der Coach die Schwaben auf dem letzten Tabellenplatz, seither führte er sie zur Vizemeisterschaft, zum Sieg im DFB-Pokal und in die Champions League.

Auch in der aktuellen Saison läuft es für den VfB und Hoeneß wieder richtig rund. Am Donnerstag steht das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg an (20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de), in der Bundesliga liegen die Stuttgarter auf dem vierten Rang und sind erneut auf Champions-League-Kurs.

Da der VfB zudem äußerst ansehnlichen Offensivfußball spielt, verwundert es nicht, dass internationale Top-Klubs auf Hoeneß aufmerksam geworden sind. Nach englischen Schwergewichten wie Manchester United oder Chelsea soll nun laut "Sport Bild" auch Real Madrid ein Auge auf den 43-Jährigen geworfen haben.

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Die "Königlichen" planen nach einer enttäuschenden Saison einen großen Umbruch. Für Trainer Alvaro Arbeloa, der auf den entlassenen Xabi Alonso folgte, wird es in Madrid wohl nicht weitergehen.

Auf der Liste der möglichen Nachfolger soll auch Sebastian Hoeneß stehen, dem Bericht zufolge beobachtet Real den VfB-Coach bereits genau. Zwar besitzt Hoeneß in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028, was eine entsprechende Ablöse nach sich ziehen würde - abschrecken dürfte das die Madrilenen jedoch kaum.

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