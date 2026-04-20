FC Bayern München feiert Meisterschaft und hat die nächsten Titel bereits im Blick

Vincent Kompany jubelte emotional vor den Fans, auf der Tribüne feierten die Bosse stolz ihren Erfolgstrainer.

Nach dem Durchmarsch zur 35. deutschen Meisterschaft hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer einmal mehr ein Loblied auf Kompany angestimmt. "Vincent Kompany ist wirklich ein Glücksfall für uns, das muss man echt sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto", schwärmte Hainer nach dem 4:2 (3:1) des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.

Der 40 Jahre alte Belgier würde die Mannschaft top führen und attraktiven Fußball spielen lassen. Kompany strahle "aber auch eine Ruhe aus. Er wirkt unheimlich positiv nach außen", betonte Hainer: "Das tut uns allen gut, das tut der Mannschaft gut, das tut auch uns als Verein gut. Und insofern ist ihm ein großer Teil dieses Erfolges, den wir haben, zuzuschreiben."

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von "außergewöhnlicher" Arbeit des Trainers: "Das macht echt Spaß." Kompany sei es "in beeindruckender Weise gelungen", würdigte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, "eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat".

Für Kompany ist es die zweite deutsche Meisterschaft in Folge, seit er bei den Bayern ist. Nun sollen in dieser Saison aber auch noch zwei weitere Titel folgen. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.