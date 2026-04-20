Fußball
FC Bayern München feiert Meisterschaft und hat die nächsten Titel bereits im Blick
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: So feiert das Team den Titel nach Abpfiff
Videoclip • 01:29 Min
Vincent Kompany jubelte emotional vor den Fans, auf der Tribüne feierten die Bosse stolz ihren Erfolgstrainer.
Nach dem Durchmarsch zur 35. deutschen Meisterschaft hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer einmal mehr ein Loblied auf Kompany angestimmt. "Vincent Kompany ist wirklich ein Glücksfall für uns, das muss man echt sagen: Das ist wie ein Sechser im Lotto", schwärmte Hainer nach dem 4:2 (3:1) des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart.
Der 40 Jahre alte Belgier würde die Mannschaft top führen und attraktiven Fußball spielen lassen. Kompany strahle "aber auch eine Ruhe aus. Er wirkt unheimlich positiv nach außen", betonte Hainer: "Das tut uns allen gut, das tut der Mannschaft gut, das tut auch uns als Verein gut. Und insofern ist ihm ein großer Teil dieses Erfolges, den wir haben, zuzuschreiben."
Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von "außergewöhnlicher" Arbeit des Trainers: "Das macht echt Spaß." Kompany sei es "in beeindruckender Weise gelungen", würdigte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, "eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat".
Für Kompany ist es die zweite deutsche Meisterschaft in Folge, seit er bei den Bayern ist. Nun sollen in dieser Saison aber auch noch zwei weitere Titel folgen. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.
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FC Bayern hat die nächsten Titel im Blick
"Es ist natürlich immer eine gewisse Anspannung da, wenn du in der Champions League im Halbfinale bist, da ist jeder Gegner schwer und genauso im DFB-Pokal-Halbfinale", sagte Hainer, fügte aber auch zuversichtlich an: "Auf der anderen Seite, wenn man sieht, mit welcher Freude diese Mannschaft spielt, mit welchem Enthusiasmus und auch mit welchem Willen bis zur letzten Sekunde, da muss uns nicht bange sein."
Um die Träume nicht zu gefährden, feierten die Bayern am Sonntagabend ihren Triumph nur gebremst. In der Arena-Loge gab es ein gemeinsames Essen. "Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, die Meisterschaft.
Aber es ist 'more to come'", betonte Dreesen: "Wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt mal wieder nach Berlin. Von daher gilt es jetzt nach den bescheidenen Feierlichkeiten, sich ab Montag zu konzentrieren, zu trainieren und dann hoffentlich am Mittwoch auch zu bestehen." Denn, ergänzte Sportvorstand Max Eberl: "Wir wollen noch mehr Pokale."