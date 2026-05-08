ran Fußball FC Bayern: Kane ratlos nach Schiri-Entscheidungen - "just crazy" Videoclip • 04:33 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München bereitet sich nach dem Aus in der Champions League auf das Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg vor. Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund stellten sich den Fragen.

Wie reagiert der FC Bayern auf das Aus in der Champions League? Am Samstag gastiert der Meister beim VfL Wolfsburg. Die nicht ganz einfache Situation war auch das bestimmende Thema auf der PK vor dem Spiel in Niedersachsen mit Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund. Kompany betonte dabei, dass er den Blick nach vorne richten will, trotz aller Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug in der Königsklasse. "Wir sind bald wieder in der Champions League und wir werden alles tun, um ins Finale zu kommen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Pokale zu gewinnen", sagte er. Derweil bestätigte Freund einen berühmten Gast am Bayern-Campus: Tornike Kvaratskhelia, 16 Jahre alter Bruder von PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia, darf aktuell bei den Münchnern vorspielen. Die PK zum Nachlesen:

+++ 10:25 Uhr: Kompany über mögliche Rotation in Wolfsburg +++ "Gegen Köln werde ich auf jeden Fall den Gedanken haben, dass wir im Rhythmus bleiben für das Pokalfinale. Aber für das nächste Spiel gibt es natürlich diese Situation, dass wir ganz spät gespielt haben. Man muss die Frische beachten, die Jungs haben sehr viel gegeben. Wir werden schauen, wer frisch aussieht. Welche einzelnen Spieler die Rollen ausfüllen werden, werde ich heute im Training beobachten."

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+++ 10:22 Uhr: Freund bestätigt Kvaratskhelia-Bruder am Campus +++ "Ich kann bestätigen, dass der Bruder mit dabei ist. Er hat mittrainiert und hat Freundschaftsspiele gemacht. Dass er so gut ist wie sein Bruder, der ein Weltklassespieler ist, wäre vielleicht zu viel."

+++ 10:20 Uhr: Davies fällt in Wolfsburg aus +++ "Alphonso Davies fällt aus für dieses Spiel, wir werden sehen, wie lange er ausfällt. Das ist aber die einzige personelle Geschichte für das Spiel morgen."

+++ 10:13 Uhr: "Es ist noch nicht vorbei" +++ "Es war sogar für die Kinder schwierig. Da musst du als Vater vorbeilaufen und sagen: 'Kommt Jungs, frühstücken, Brot essen, es geht weiter.' Es gibt nicht nur die Spieler, es gibt viele Leute in unserem Umfeld, die diese Motivation brauchen, wieder neu anzugreifen. Die Fans brauchen das auch von uns. Wir wollen zeigen, dass es noch nicht vorbei ist. Es kann noch viel passieren in den nächsten zwei Wochen und auch danach."

+++ 10:10 Uhr: Spielweise zu riskant? Kompany reagiert klar +++ "Ich komme aus Belgien und wir sind wir die Deutschen sehr pragmatisch. Was ich damit meine: Wenn die Tordifferenz +81 ist, die beste aller Zeiten der Bundesliga, dann hast du viel dafür getan, dass du nicht verlieren darfst. Die Tordifferenz zeigt, dass wir das meist deutlich machen. Spiele wie gegen PSG werden über kleinste Details entschieden, es kann nicht nur um ein Thema gehen. Es war nicht so, dass der Gegner einen großen Unterschied zu uns hatte. Das, was wir verbessern wollen, darf uns nicht das kosten, was uns stark macht."

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+++ 10:06 Uhr: Freund findet Schiri-Diskussion "schade" +++ "Es ist einfach schade, wie viel über den Schiedsrichter diskutioert wird. Es wäre einfach schön, wenn man nach solch einem Spiel über den Fußball spricht, nicht über den Schiedsrichter. Mehrere Entscheidungen sind gegen uns ausgefallen, aber jetzt noch darüber zu diskutieren, bringt nichts."

+++ 10:05 Uhr: Kompany richtet Blick nach vorne +++ "Es ist normal, dass die Spieler enttäuscht waren. Es war ein großes Ziel. Am nächsten Tag aber ging es für mich nur um die Zukunft. Meine Rolle ist es, vorzuleben, wie wir in so einer Situation vorgehen. In meinen Gedanken ist es immer so, dass der Gedanke daran, was kommt, überwiegt. Wir sind bald wieder in der Champions League und wir werden alles tun, um ins Finale zu kommen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Pokale zu gewinnen."

+++ 9:59 Uhr: Gleich startet die PK +++ Um 10:00 Uhr geht's los mit der PK.

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