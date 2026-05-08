2. Bundesliga Schalke-Fans mit Bundesliga-Ansage: "Macht euch bereit" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Bei ran checkt Markus Babbel den Aufstiegs- und Abstiegskampf und nennt seine Kandidaten für die Relegationsspiele sowie seinen Favoriten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Spannung pur im Saison-Endspurt: Wer muss in die Relegation, wer kommt in die Champions League? In der Bundesliga spielen die letzten drei Teams aus Heidenheim (23 Punkte), St. Pauli und Wolfsburg (beide 26 Punkte) fast sicher Rang 16 unter sich aus. Alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung der Bundesliga-Relegation 2026 in Sat.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream Auch als Gegner aus der zweiten Liga sind noch drei Mannschaften in der Verlosung: der Tabellenzweite Elversberg (59 Punkte), der Dritte Hannover und der Viertplatzierte Paderborn (beide 58).

Relegation 2026: Niedersachsen-Derby um die Bundesliga? Aktuell käme es also zum Niedersachsen-Derby zwischen den "Wölfen" und 96, aber auch eine Neuauflage der letztjährigen Relegation zwischen Heidenheim und Elversberg ist möglich. Das Hinspiel ist am Donnerstag, 21. Mai, das Rückspiel am Montag, 25. Mai (beide Spiele ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn).

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Relegation: Straßenbahn-Derby zwischen Düsseldorf und Duisburg? Etwas komplizierter sieht es im Tabellenkeller der 2. Liga aus, wo zwischen Platz 12 und 17 nur vier Zähler liegen, derzeit belegt Fortuna Düsseldorf den Relegationsplatz. Dagegen ist das Bild beim Gegner aus der dritten Liga etwas klarer. Der Fünfte Verl und der Sechste Rostock haben bei fünf Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf die Plätze zwei und drei, wo Cottbus und Duisburg (beide 66) rangieren. In Lauerstellung liegt der Tabellenvierte Essen (64). Hier findet das Hinspiel am Freitag, 22. Mai, statt und das Rückspiel am Dienstag, 26. Mai (beide Spiele ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn). Doch wer erreicht die Relegation? Ex-Nationalspieler Markus Babbel, der neben Lars Stindl zwei Begegnungen als ran-Experte begleiten wird, gibt seine Prognose ab.

Luft raus bei den Kiezkickern? Markus Babbel über … ... den Bundesliga-Relegationsplatz: "Ich gehe schwer davon aus, dass die drei am Tabellenende um den Relegationsplatz kämpfen. Vom Gefühl her traue ich das den Wolfsburgern noch am ehesten zu, weil sie zwar als Mannschaft nicht hundertprozentig funktionieren, aber individuell einfach stärker aufgestellt sind als die anderen beiden Teams. Dieter Hecking hat es offenbar geschafft, dass jetzt alle wissen, worum es geht. Deniz Aytekin erklärt seinen Schiri-Abschied auch mit Elfmeter-Szene um Dirk Nowitzki Bei St. Pauli habe ich das Gefühl, da ist gerade der Stecker gezogen. Da geht irgendwie nichts mehr. Die Heidenheimer kommen dagegen jetzt nochmal ran. Wobei ich aber nicht glaube, dass dieses Märchen noch ein positives Ende findet für sie." … den Gegner aus der zweiten Liga: "Eine Festlegung wäre unseriös, denn man konnte ja nicht davon ausgehen, dass 96 gegen Münster nur unentschieden spielt, und auch nicht, dass Paderborn in Elversberg so eine Klatsche bekommt. Derjenige, der jetzt die besten Nerven hat, wird sich am Ende durchsetzen. Bundesliga-Startplätze: Was passiert, wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt? Der größte Druck liegt definitiv bei Hannover, weil es der größte Klub mit der höchsten Erwartungshaltung ist. Daher bin ich gespannt, ob sie dem standhalten. Deshalb sagt mir mein Gefühl, dass Elversberg hochgeht, denn die haben nichts zu verlieren. Und in der Relegation setze ich auf das Niedersachsen-Derby zwischen Wolfsburg und Hannover."

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