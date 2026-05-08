Bei 1899 Hoffenheim bestätigt Trainer Christian Ilzer vor dem 33. Spieltag den bevorstehenden Abgang eines Trios. Unter anderem verlässt Grischa Prömel den Verein.

Trainer Christian Ilzer vom Bundesligisten TSG Hoffenheim hat den Abgang des Leistungsträgers Grischa Prömel bestätigt. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus.

Neben Offensivspieler Ihlas Bebou und Abwehrspieler Kevin Akpoguma erhält Prömel am Rande des letzten Saison-Heimspiels gegen Werder Bremen am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) einen "würdigen" Abschied.

"Er ist ein Rädelsführer dieser Mannschaft, hat ein gewichtiges Wort und zeigt einfach, dass er auch in diesen letzten zehn Tagen das Maximalmögliche mit seiner TSG Hoffenheim erreichen will", sagte Ilzer. Zu Prömels Zukunft wollte sich der Österreicher nicht äußern. Der Mittefeldspieler wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.