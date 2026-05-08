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Bundesliga - 1899 Hoffenheim: Trainer Ilzer bestätigt Abschied von Prömel, Bebou und Akpoguma
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:06 Min
Bei 1899 Hoffenheim bestätigt Trainer Christian Ilzer vor dem 33. Spieltag den bevorstehenden Abgang eines Trios. Unter anderem verlässt Grischa Prömel den Verein.
Trainer Christian Ilzer vom Bundesligisten TSG Hoffenheim hat den Abgang des Leistungsträgers Grischa Prömel bestätigt. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus.
Neben Offensivspieler Ihlas Bebou und Abwehrspieler Kevin Akpoguma erhält Prömel am Rande des letzten Saison-Heimspiels gegen Werder Bremen am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) einen "würdigen" Abschied.
"Er ist ein Rädelsführer dieser Mannschaft, hat ein gewichtiges Wort und zeigt einfach, dass er auch in diesen letzten zehn Tagen das Maximalmögliche mit seiner TSG Hoffenheim erreichen will", sagte Ilzer. Zu Prömels Zukunft wollte sich der Österreicher nicht äußern. Der Mittefeldspieler wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.
Schafft Hoffenheim die erfolgreichste Saison der Geschichte?
Für Prömel und Ilzer geht es in den letzten beiden Saisonspielen noch um die Qualifikation für die Champions League. "Wir haben nach wie vor die Chance, die erfolgreichste Saison der TSG zu spielen. Das ist dann nahtlos auch mit dem Namen Grischa Prömel verbunden", betont der Trainer.
Der Klub aus Sinsheim rangiert zwei Spieltage vor Saisonende auf dem sechsten Tabellenplatz. Die TSG steht mit ebenfalls 58 Punkten allerdings nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Bayer Leverkusen (4.) und dem VfB Stuttgart (5.).
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"Leverkusen und Stuttgart haben den Druck", sagte Ilzer über das Fernduell. Zum Vorteil für die TSG stehen sich der VfB und Leverkusen am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) im direkten Duell gegenüber und könnten sich dabei gegenseitig die Punkte nehmen.
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