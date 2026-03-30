Die Saison 2025/26 ist noch gar nicht vorbei, da gibt es erste Berichte bezüglich des übernächsten Heimtrikots des FC Bayern München. Und die haben es in sich.

Die Farben und Designs der Heimtrikots polarisieren seit Jahren die Anhängerschaft des FC Bayern München. Die aktive Fanszene brachte mit Plakaten und Transparenten immer wieder ihre Ablehnung gegen bestimmte Designs zum Ausdruck und verwies dabei auf die Vereinsfarben Rot und Weiß.

Der Wunsch nach einem klassischen, schlichten Outfit scheint sich in der Saison 2026/27 zu erfüllen, dann soll der Rekordmeister in fast ausschließlich roten Trikots ohne extravagante Muster auflaufen. Für die Saison danach jedoch gibt es erste Berichte, die in eine andere Richtung tendieren.

Das für gewöhnlich gut informierte Portal "Footy Headlines" berichtet, dass Bayerns Ausrüster Adidas für die Spielzeit 2027/28 auf ein experimentelles Design setzen möchte. Konkret soll das Heimtrikot erstmals die Farbe Lila enthalten.

Doch noch ist unklar, in welchem Ausmaß die Farbe auftauchen wird. Konkrete Entwürfe zum Trikot gibt es noch keine. Die Pläne würden jedoch den Vorstellungen von Adidas-Chef Björn Gulden entsprechen, der sich in jedem Zyklus zwei klassische Trikots und ein "riskantes" Design wünscht.

Klar scheint bereits jetzt, dass die Fans mit gespaltenen Meinungen auf die Pläne und - je nach Endergebnis - auf das finale Design reagieren dürften.