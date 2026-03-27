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FC Bayern München: Gespräch zwischen Manuel Neuer und den Klub-Bossen offenbar verschoben

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:43 Min

Manuel Neuer lässt sich mit der Entscheidung über seine Zukunft offenbar noch weitere Wochen Zeit. Das entscheidende Gespräch mit den Bayern-Bossen soll einem Bericht zufolge frühestens Mitte April stattfinden.

Auch an Manuel Neuers 40. Geburtstag steht noch nicht fest, ob der Kapitän des FC Bayern München in der kommenden Saison noch das Trikot des Rekordmeisters tragen wird. Wie die "Bild" berichtet, wird eine Entscheidung trotz des auslaufenden Vertrags auch noch länger auf sich warten lassen.

Demnach soll der Keeper die Bosse um Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl darum gebeten haben, sich doch erst Mitte April zusammenzusetzen, um seine Zukunft zu besprechen. Es heißt, Neuer wolle zunächst richtig fit werden und dann in seinen Körper reinhören.

In dieser Saison verpasste der Weltmeister von 2014 bereits sieben Spiele wegen mehrerer Muskelfaserrisse, stand seit Mitte Februar nur 45 Minuten auf dem Rasen. Ausgerechnet ein Muskel im nach dem schweren Skiunfall im Winter 2022 operierten Bein mache ihm Probleme.

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FC Bayern: Neuer-Gespräch nach den Real-Spielen?

Neuers Plan sehe vor, im nächsten Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Karsamstag sein Comeback zu geben und auch die beiden Spiele gegen Real Madrid im Viertefinale der Champions League zu bestreiten. Danach könnte dem Bericht zufolge das entscheidende Gespräch anstehen. Der Austausch sei gut und entspannt, Neuers Entscheidung aber völlig offen.

Vor einem Jahr hatte er bereits Anfang Februar seinen Vertrag verlängert. Mit nunmehr 40 Jahren zählt der Ex-Schalker aber zu einem Kreis von gut zehn Spielern, die in diesem Alter noch in der Bundesliga auf dem Rasen standen.

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