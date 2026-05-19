Union Berlin: Folgt ein Meistertrainer auf Marie-Louise Eta?

Bei der Trainersuche von Bundesligist Union Berlin taucht ein neuer Name auf. Folgt der Schweizer Meistertrainer Mauro Lustrinelli auf Marie-Louise Eta?

Der 50-Jährige führte Thun zuletzt sensationell als Aufsteiger direkt zum Meistertitel in der Schweiz und könnte nun auf der Union-Bank landen.

Wie "Sky" berichtet, sollen sich die Köpenicker in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Schweizer Mauro Lustrinelli vom FC Thun befinden.

Der 1. FC Union Berlin geht möglicherweise mit einem Meistertrainer in die Saison 2026/27.

Union Berlin: Führungsriege wohl von Lustrinelli überzeugt

Im Bericht heißt es weiter, dass die Union-Führungsriege um Präsident Dirk Zingler und Geschäftsführer Horst Heldt den Schweizer Meistertrainer von einem Engagement bei den "Eisernen" überzeugt haben soll.

Über die Ablösesumme soll es zwischen Union und Thun hingegen noch Verhandlungen geben, denn Lustrinelli hat beim Meister noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Lustrinelli wird nach dem sensationellen Coup mit Thun wohl auch von Klubs aus Italien umworben. Der frühere Stürmer beschreibt seinen Stil als "offensiv und dynamisch". Das gilt offenbar auch für seine Karriereplanung: Aus seinem Ziel, "irgendwann in eine Top-5-Liga" zu kommen, machte er keinen Hehl.

In Berlin würde Lustrinelli auf die bisherige Interimstrainerin Marie-Louise Eta folgen. Sie hatte das Amt Mitte April nach der Trennung der Unioner von Steffen Baumgart übernommen. In ihren fünf Partien als Trainerin des Teams holte sie zwei Siege und ein Remis, nachdem die ersten beiden Begegnungen unter ihrer Leitung verloren gegngen waren.

Eta wird nun voraussichtlich zur neuen Saison die Cheftrainerin der Union-Frauenmannschaft.

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