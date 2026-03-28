FC Bayern München: Seit 2024 kein Kontakt der Bosse zu verliehenem Keeper Alexander Nübel?

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Der noch bis zum Saisonende an den VfB Stuttgart verliehene Nationalkeeper Alexander Nübel steht wohl vor einer ungewissen Zukunft bei seinem Stammverein FC Bayern München. Ein Auslandswechsel steht im Raum.

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Nübel: Nur Kontakt zu Bayerns Torwart-Trainer Rechner Wie die "Abendzeitung" berichtet, dürfte vor allem rund um Nübels Zukunft an der Säbener Straße noch eine große Ungewissheit herrschen. Dem Bericht zufolge soll es zwischen dem Nationaltorhüter und den Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seit der Vertragsverlängerung 2024 keinen direkten Kontakt mehr gegeben haben. Damals unterschrieb Nübel einen neuen Kontrakt bis zum Sommer 2030, seitdem soll er nur gelegentlich mit Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner im Austausch stehen.

In München ohne Perspektive? Nübel liebäugelt wohl mit England-Transfer Entsprechend scheint es wohl immer unwahrscheinlicher, dass Nübel in den Planungen des Rekordmeisters auf der Torhüter-Position eine wichtige Rolle spielen wird. Daher soll der 29-Jährige mit einem möglichen Transfer in die Premier League liebäugeln, wie zuletzt ebenfalls die "Abendzeitung" berichtete. Seit Nübel im Sommer 2020 ablösefrei von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt war, bestritt er für die Münchner lediglich vier Pflichtspiele. Ansonsten war er zunächst an die AS Monaco verliehen und nun schon drei Jahre in Folge an den VfB Stuttgart. Für die Schwaben bestritt er bislang 120 Pflichtspiele. Auch interessant: Das Topspiel-Ranking - Welche Klubs spielen in dieser Bundesliga-Saison am häufigsten am Samstagabend?

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