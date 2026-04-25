FC Bayern München: Startelf-Debüt gegen Mainz! Das ist Youngster Bara Sapoko Ndiaye

Mit 18 Jahren feiert Bara Sapoko Ndiaye gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Startelf-Debüt beim FC Bayern München in der Bundesliga. ran stellt den Senegalesen vor.

Gegen den 1. FSV Mainz 05 feiert Bara Sapoko Ndiaye auf dem rechten Flügel sein Startelf-Debüt für den FC Bayern München (im Liveticker auf ran.de).

Für ihn bekommt Stammkraft Michael Olise eine Pause vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain.

Schon in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen den FC St. Pauli (5:0) und den VfB Stuttgart (4:2) wurde der 18-Jährige spät eingewechselt.

Bei den Bayern trägt der 1,80 Meter große Offensivmann die Rückennummer 39. Geboren wurde er am 31.12.2007.