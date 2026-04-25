Bundesliga
FC Bayern München: Startelf-Debüt gegen Mainz! Das ist Youngster Bara Sapoko Ndiaye
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:49 Min
Mit 18 Jahren feiert Bara Sapoko Ndiaye gegen den 1. FSV Mainz 05 sein Startelf-Debüt beim FC Bayern München in der Bundesliga. ran stellt den Senegalesen vor.
Gegen den 1. FSV Mainz 05 feiert Bara Sapoko Ndiaye auf dem rechten Flügel sein Startelf-Debüt für den FC Bayern München (im Liveticker auf ran.de).
Für ihn bekommt Stammkraft Michael Olise eine Pause vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain.
Schon in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen den FC St. Pauli (5:0) und den VfB Stuttgart (4:2) wurde der 18-Jährige spät eingewechselt.
Bei den Bayern trägt der 1,80 Meter große Offensivmann die Rückennummer 39. Geboren wurde er am 31.12.2007.
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Leihgabe von Fußball-Akademie aus Gambia
Im Januar 2026 kam Ndiaye von den Gambinos Stars Africa, einer Fußballakademie aus Gambia, leihweise bis zum Saisonende zum FC Bayern.
Kein Zufall: Die Akademie ist Kooperationspartner von Red&Gold Football, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem MLS-Klub Los Angeles FC, das vielversprechende Talente fördert.
In den Blickpunkt der Bayern spielte sich Ndiaye wohl schon im Sommer 2025. Damals war er als Testspieler beim Grasshopper Club Zürich in einem Vorbereitungsspiel gegen die Bayern zum Einsatz gekommen.
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