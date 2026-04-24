Bundesliga
FC Bayern München: Termin für Meisterfeier am Marienplatz fix - steigt eine weitere Party?
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch
Videoclip • 01:18 Min
Nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Deutschen Meisterschaft steht nun fest, wann die Bayern-Stars mit ihren Fans feiern werden.
Der FC Bayern München ist Deutscher Meister. Nachdem die Party nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart noch mit sichtlich angezogener Handbremse verlief, steht nun der Termin für die Feier am Marienplatz fest.
Wie die Stadt München bekannt gab, findet die traditionelle Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon am Sonntag, den 17. Mai um 13:30 Uhr statt - einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln.
Der FCB wird dort vom neuen Oberbürgermeister Dominik Krause im Festsaal des Rathauses empfangen, bevor sich die Mannschaft mit der Meisterschale den Fans auf dem Marienplatz präsentiert.
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FC Bayern: Meisterfeiern der Männer und Frauen getrennt
Allerdings feiern die männlichen Titelträger dort alleine. Eine gemeinsame Meisterfeier mit den Frauen des FCB wird es nicht geben.
Zwar sind die Bayern-Frauen ebenfalls Meister, sie haben aber am 17. Mai ihr letztes Saisonspiel, auswärts beim Hamburger SV.
Sollten die Münchner am 23. Mai in Berlin auch den DFB-Pokal gewinnen, und/oder am 30. Mai in Budapest die Champions League holen, dürfte es eine weitere Titel-Party geben.
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